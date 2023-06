Bb Trickz debutará en el Rolling Loud: de las catacumbas de TikTok al mayor festival hip-hop del mundo

Cuatro meses. Eso es lo que ha necesitado Bb Trickz para pasar de ser una completa desconocida, sin siquiera un perfil a su nombre en Spotify, a convertirse en una de las artistas invitadas para el Rolling Loud, considerado por muchos como el festival hip-hop más importante del mundo. Tan solo hay que remontarse a febrero para dar con los primeros pasos dentro de la industria musical de esta joven catalana de 23 años, cuya carta de presentación llegaba con el adelanto de su canción Bambi en formato TikTok. Con una letra que invitaba a cualquier cosa menos a una escucha seria, el clip no tardó en volverse viral y pronto se trasladó a un entorno más prolífico para que el nombre de la trapera se expandiera como la pólvora: Twitter.

