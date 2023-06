Tres perlas del Sónar 2023: sororidad rapera, gambas que cantan y electrónica BCN-Kenya

En el escenario del Sónar+D, la parte científica del festival, hay más de un centenar de personas tumbadas en el suelo a oscuras. No ha habido un ataque con armas químicas a pesar de la imagen apocalíptica. Se oyen sonidos extraordinarios y difíciles de interpretar. Nadie los conoce y nadie, excepto quien controla los altavoces de la sala, los ha escuchado nunca. Son sonidos que en su estado natural el oído humano no puede escuchar (sobre todo especies subacuáticas) y que la artista noruega Jana Winderen ha capturado a lo largo de su carrera por rincones de todo el mundo con equipos especiales -y muy caros, explicó-. Quien escribe no detectó si las ruidosas gambas desafinaron.