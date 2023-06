Qué hacer en Madrid esta semana: Teatralia Circus, Archipiélago, 'Mudanzas', La pianista roja, 'Infiltrado en Vox'...

'Out 1: Noli me tangere'

La Filmoteca nos invita a asistir a una sesión histórica que durará todo el día y de la que habrá un único pase. Este sábado, desde las diez de la mañana y hasta bien entrada la noche, se proyectarán en el Cine Doré las más de trece horas de metraje de Out 1: Noli me tangere de Jacques Rivette. La película, ambientada después de Mayo del 68, se centra en un grupo de jóvenes que preparan los montajes teatrales de dos obras de Esquilo, pero está llena de subtramas y personajes paralelos que se van entremezclando con la historia de la compañía teatral. En la proyección del sábado se realizarán dos pausas (de 15:10 a 16:00 y de 19:15 a 20:00) y se permitirá entrar a verla de forma gratuita en cualquier momento. Para quienes prefieran una versión más breve, el sábado 24 han programado Out 1: Spectre, un montaje que sintetiza y reinterpreta el de Noli me tangere.