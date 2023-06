Milo Manara, maestro del cómic erótico, revisita 'El nombre de la rosa'

"El erotismo va más allá de la desnudez, tiene un valor estético", defiende siempre Milo Manara (Luson, Italia, 1945), indiscutible referente del cómic y probablemente el dibujante que con sus lápices mejor ha rendido culto a la belleza de la anatomía femenina. Un artista que ve "incomprensible e injustificable" que a diario aparezcan muertes y guerras en televisión y, en cambio, aún se censuren desnudos en aras de la corrección política.

A sus 77 años, el autor de Las aventuras de Giuseppe Bergman, El clic, El perfume del invisible o la biografía de Caravaggio regresa con dos novedades de muy distinto calibre: el macrovolumen El arte de Milo Manara (Norma), donde despliega erótica y sus conocimientos de historia del arte, y la adaptación al cómic de El nombre de la rosa (Lumen), el popular thriller histórico publicado en 1980 por Umberto Eco.

El arte de Milo Manara tiene dos partes bien diferenciadas. Una es una reflexión sobre los arquetipos de mujeres a través de una selección de sus propios dibujos, ejemplos del más puro erotismo. Y en la otra rinde homenaje a las musas de artistas que venera: Botticelli, Rubens, Picasso, Botticelli, Tamara de Lempicka, Klimt... Quiere "reivindicar a las modelos, sus nombres, su vida privada, a fin de demostrar que ninguna era un mero cuerpo. Al contrario, todas y cada una de ellas fueron una auténtica fuente de inspiración para los artistas", escribe en el prólogo. He aquí siete de ellas:

La belleza de Friné

Es toda una declaración de intenciones que Manara empiece con la "mítica Friné", la modelo favorita de Praxíteles. La acusaron de conducta licenciosa, que se pagaba con la muerte, y su abogado, Hipérides, sin pronunciar una palabra, la desnudó ante los jueces, mostrando su belleza. La declararon inocente, "estableciendo así que la belleza es una virtud".



La modelo muerta de Caravaggio

"El caso más conmovedor", destaca Manara, es el de Filis, a la que dedica el libro. Era modelo de Caravaggio, quien la pintó en La muerte de la Virgen (1606). Los carmelitas se escandalizaron porque representaba a "la Madona exhausta, despeinada, descalza y con el vientre ligeramente hinchado". Pero el cuadro era el último homenaje del pintor a su musa, una prostituta que apareció muerta en el Tíber, con el estómago hinchado por el agua. "Seguía siendo tan hermosa que inspiró al artista, que la pintó tal cual estaba". A su vez, Manara recrea a su lado a un apesadumbrado Caravaggio.



Los combativos autorretratos de Artemisia Gentileschi

No olvida a las artistas. Manara dibuja a Artemisia Gentileschi (1593-1653), que se tomó a sí misma como modelo, autorretratándose ante un espejo. "En toda su obra, denunció con valentía la condición subalterna de las mujeres, sin autocompasión ni debilidad. Se representó como Susana molestada por viejos, como Judith decapitando con gesto decidido a Holofernes [al que pintó con el rostro del amigo de su padre que la violó cuando aún no tenía 20 años] o como Esther salvando a su pueblo del exterminio", destaca.



Antes de morir en el cadalso

Rescata también a una modelo involuntaria, la desafortunada Sarah Malcolm, a la que William Hogarth pintó en su celda de la prisión el día antes de ser ahorcada, en 1733. Había confesado estar vigilando mientras dos amigos mataban a tres mujeres en Londres. Ellos fueron absueltos...



¿Quién fue la Maja desnuda?

Especula Manara con la auténtica identidad de la Maja desnuda y la Maja vestida de Goya. Ofrece dos hipótesis: una, que la pintó a petición de un sacerdote al que llamaban El Agonizante y que fue ejecutado con garrote vil por asesinar a una joven. Otra, que era la duquesa María del Pilar Teresa Cayetana de Alba, que fue amante del artista.



La obra inacabada de Klimt

De Gustav Klimt, retratista oficial de las mujeres vienesas de la Belle Époque, a las que antes obligaba a posar desnudas, se recrea Manara en su última obra inacabada, La novia, una joven desnuda con la ropa cubriéndole estratégicamente el sexo.



¿Existen las sirenas?

Y recuerda que las musas pueden encarnarse en sirenas, representadas por infinitud de artistas, de Waterhouse a Magritte. "Todo lleva a creer que la sirena sí existe. Solo la contaminación actual de los mares impide que todavía pueda cruzarse en nuestro camino", asegura Manara.



Encargo de los hijos de Eco

La trayectoria del italiano incluye ilustres colaboraciones con amigos como Hugo Pratt -Verano indio (1983), El gaucho (1995)- y Federico Fellini -Viaje a Tulum (1990)-. Y con otros grandes, como Alejandro Jodorowsky -Los Borgia (2012)- y Neil Gaiman. Ahora marida a título póstumo con el reconocido semiótico y escritor Umberto Eco (1932-2016). En la Feria del Libro de Madrid lamentaba precisamente la desaparición de Pratt, Fellini y Eco, "grandes intelectuales" que hoy podrían haber servido de salvavidas ante el "terremoto cultural" que sufre "un mundo que no estamos salvando igual que no estamos salvando la belleza". "Son días verdaderamente muy difíciles y tendríamos que comprometernos a dar otro modelo de desarrollo, porque ahora los ricos son más ricos, y los pobres son más pobres, tenemos un mundo lleno de plástico, estamos en un camino equivocado (...) si no cambiamos creo que iremos a pique todos", auguraba en entrevista a la agencia Efe.

El autor de cómic Milo Manara.



/ SIMONE FLORENA / RITRATTI / COMICON

Fueron los hijos de Eco los que decidieron encargar al dibujante la adaptación de El nombre de la rosa, teniendo en cuenta que el autor de Apocalípticos e integrados fue un gran lector, especialista y defensor del cómic, además de admirador de Manara. No en vano, la cita de Eco que el dibujante ha elegido para abrir el álbum habla por sí sola: "Cuando quiero relajarme leo un ensayo de Engels, si en cambio quiero mantenerme ocupado, leo Corto Maltés".

De Connery a Marlon Brando

En El nombre de la rosa, premiado long-seller con 60 millones de ejemplares vendidos en 50 idioma, un anciano Adso de Melk recuerda cómo siendo un novicio en 1327 acompañó al sabio y detectivesco fraile franciscano Guillermo de Baskerville a una abadía benedictina en la que se sucedían unas cruentas muertes. Manara, que en las primeras páginas de este primer volumen de dos (el segundo se espera para 2024) se permite un cameo del propio Eco, se aleja de la aplaudida versión cinematográfica de Jean-Jacques Annaud, donde Sean Connery encarnó al fraile Guillermo, recreándole en el cómic con el rostro de Marlon Brando.

"El clásico de Eco sigue siendo actual por su enfoque sobre tres temas aún vigentes: los límites del humor, el debate sobre la pobreza y la consideración de la mujer en la sociedad", afirmaba estos días un Manara que admitía que el imaginario de la novela, con "monjes vestidos con ropajes" y casi nula presencia femenina, dista mucho del que tiene acostumbrados a sus lectores. "La Edad Media no es tan gris y creo que la ilumina una luz nueva, fue el periodo donde la fantasía tuvo más importancia en la historia, ya que allí donde no llegaba la ciencia, que en aquella época no estaba muy avanzada, se suplía con la fantasía desmesurada".