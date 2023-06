Qué hacer en Madrid esta semana: Alice Austen, 'Shrek', Tardes Thyssen, Cristina Garrido, Ubuntu...

El 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música y Cineteca se adelanta con este ciclo dedicado a los documentales musicales más recientes. La programación incluye maravillas como Summer of Soul (si te la perdiste en el cine hace un par de años, es el momento de ir a verla), la impresionante historia de Viktor Ullmann y el grupo de músicos que escribieron la ópera El káiser de la Atlántida siendo prisioneros en un campo de concentración nazi, el documental sobre la diva cubana Omara Portuondo o el divertido I Get Knocked Down, sobre el ex líder de la banda anarquista británica Chumbawamba. El ciclo forma parte de la programación del Día Europeo de la Música, que organizará conciertos y espectáculos en distintos puntos de la ciudad hasta el próximo 24 de junio.