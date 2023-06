Lola Índigo se suma al Equal Festival de Spotify e invita a Mala Rodríguez a cantar con ella en el Wizink

Lola Índigo y Mala Rodríguez, junto a Helena Bricio (MIM), Chen Castaño (Planet Events), Melanie Parejo (Spotify) y Charo Marco, en el evento ’Mujeres a todo volumen’. / SPOTIFY

Spotify ha anunciado este martes en el evento Mujeres a todo volumen que las artistas que actuarán el 22 de septiembre en su Equal Festival serán la cantante argentina Nathy Peluso, la trapera canaria Ptazeta, Natalia Lacunza, la artista de indie pop Judeline, que recientemente ha actuado en los conciertos de San Isidro y en la edición barcelonesa de Primavera Sound, y Lola Índigo, que ha sido la última confirmada en el festival.

Precisamente ella, entrevistada por la presentadora del acto, la periodista Charo Marcos, ha afirmado que "las mujeres podemos aprender mucho unas de otras", y ha mencionado a Nathy Peluso y a Mala Rodríguez, presente en el evento, que amadrinará una cena benéfica de gala, "un poco a la americana", ha dicho Melanie Parejo, Head of Music para el sur y el este de Europa de Spotify, para recaudar fondos para la Asociación MIM (Mujeres de la Industria de la Música).

Helena Bricio, coordinadora de proyectos de la Asociación MIM, ha explicado que se destinarán a becas de formación para mujeres en áreas de la industria en las que prácticamente no hay presencia femenina, como la producción musical, donde tanto a nivel nacional como internacional sólo un 3% de las reproducciones corresponde a canciones producidas por mujeres, según ha extraído MIM en un informe propio, e ingeniería de audio.

Lola Índigo ha invitado a Mala Rodríguez a que se subiese con ella en septiembre al escenario del WiZink. De esta forma, las dos artistas andaluzas volverían a sonar juntas cinco años después de haber lanzado Mujer Bruja. "Cuando hice mi segunda canción, Mala fue la primera que me dio la mano y me amadrinó", en un momento en el que Lola Índigo iniciaba su proyecto musical y algunos vaticinaban que lo suyo, con Ya no quiero ná, sería un one hit wonder.

Mala Rodríguez le ha respondido con un abrazo y ha dejado una reflexión de sororidad entre las artistas: "Si yo subo a una, la siguiente subirá a otra y esa cadena no se va a perder. Lola me ha dado un empujón cuando lo he necesitado. Entre todas nos hacemos más fuertes". "Me siento inspirada por el poder y la diversidad que las mujeres aportan a la industria musical. Juntas, seguimos alzando la voz y dejando huella en nuestra profesión", ha declarado Lola Indigo.

El Equal Fest es el primer concierto de música en directo de Spotify dentro de Equal y Spotify España lo hereda de la delegación colombiana de la plataforma, donde en abril de 2022 organizó siete conciertos en una sala de Bogotá, El Teatro. Las entradas del festival de Madrid se encuentran ya a la venta en la web del WiZink.

"La iniciativa global de la marca que tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en la industria", indican desde Spotify. Al evento de presentación han acudido varias artistas nacionales, como Samantha Hudson, Blanca Paloma o Brisa Fenoy.

Este festival deriva del programa Equal, que puso en marcha Spotify hace dos años y que acompaña cada mes a una artista diferente para tratar de hacer despegar su carrera musical. Según datos de la plataforma, las escuchas de las profesionales que se han beneficiado de esta suerte de mentoría han crecido un 60% entre marzo de 2021 y mayo de 2023.

Spotify ha revelado durante el evento algunas cifras clave del informe de MIM, que evidencia que sólo el 13% de las reproducciones en España corresponde a canciones de cantantes femeninas que son artistas principales. Asimismo, las artistas colaboradoras femeninas reciben únicamente un 11% de las escuchas en nuestro país.