Las 11 series que no te puedes perder este junio

Sarah Jessica Parker en ’And Just Like That...’; Carlos Cuevas en ’Cites’, y Salma Hayek en ’Black Mirror’. / HBO | AMAZON | NETFLIX

Los estrenos de series del streaming de este mes de junio apelan a la nostalgia, con lo nuevo de Citas y And Just Like That. Hay regresos esperados, como los de Black Mirror (cuya sexta temporada llega cuatro años después de la quinta), The Witcher, Rapa, Valeria, Outlander... Y nuevas propuestas como The Idol, con la que el creador de Euphoria seguro que vuelve a escandalizar; Las invisibles, con Lolita y María Pujalte limpiando hoteles, y Noches de Tefía, sobre un campo de concentración franquista para homosexuales.

'Valeria' Día 2. Netflix. Temporada 3 (última) Las chicas de la exitosa escritora de novela romántica Elísabet Benavent se enfrentan a nuevos retos. Después de tomar una importante decisión sobre su futuro con Víctor (Maxi Iglesias), la siempre indecisa Valeria (Diana Gómez) conoce a un escritor que podría cambiar su destino. Mientras, sus inseparables amigas lidian con sus propios problemas: Carmen (Paula Malia) prepara su boda, Nerea (Teresa Riott) busca estabilidad emocional y triunfar con su empresa y Lola (Silma López) tiene nuevos intereses amorosos.

'The Idol' Día 5. HBO Max Sam Levinson ha mostrado sin tapujos el lado más oscuro de la adolescencia en Euphoria, la aclamada serie de HBO Max que ha catapultado a la fama a Zendaya (y le ha dado dos Emmy) y se ha caracterizado por sus explícitas escenas de sexo y drogas. Ahora promete escarbar en el lado más turbio de la fama en esta ficción protagonizada por Jocelyn (Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp y Vanesa Paradis), una cantante que ha sufrido un parón en su carrera después de que un ataque de nervios hiciera descarrilar su última gira. Decidida a convertirse en la mayor y más sexy estrella del pop de América, se alía con Tedros, un empresario de clubs nocturnos con un sórdido pasado a quien interpreta un artista que sabe mucho de música, el rapero Abel The Weeknd Tesfaye. El músico debuta aquí como protagonista de una serie y ejerce también como cocreador, junto a Levinson y Reza Fahim. Las críticas en el festival de Cannes no han sido para tirar cohetes.

'Las invisibles' Día 5. SkyShowtime Héctor Lozano, el creador de Merlí, cambia completamente de tercio y se sumerge en las historias de las camareras de piso que limpian las habitaciones de los hoteles y a las que pocos prestan atención. Son las invisibles del título. Les dan vida las actrices Lolita Flores, María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Yaël Belicha y Elena Irureta. La primera es Espe, la jefa del equipo, adicta al Ibuprofeno por los continuos dolores de espalda y que está criando a su nieto de 9 años. Casada desde hace años, se ha enamorado de un compañero del hotel.

'The Crowded Room' Día 9. Apple+ El guionista Akiva Goldsman, ganador del Oscar por Una mente maravillosa, vuelve a incidir en el tema de la salud mental en este thriller protagonizado y producido por Tom Holland. Interpreta a un joven que es arrestado tras su participación en un tiroteo en Nueva York, en 1979. Su enigmático pasado se irá desgranando a través de las entrevistas de la curiosa interrogadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried).

'Citas Barcelona' Día 13. Amazon Prime Video Barcelona luce de nuevo de lo más espléndida en la serie de Pau Freixas sobre personajes que van de cita en cita buscando amor, sexo, o simplemente alguien que les aleje de la soledad. Ahora, las aplicaciones tipo Tinder son el punto de contacto de los personajes, que cambian capítulo a capítulo, con dos historias diferentes en cada uno de ellos, aunque hay algunas que se entrelazan. Hay guiños a los dos primeras entregas (con cameos) y repiten actores como Laia Costa, Nausicaa Bonnín, Ricard Sales, Eva Santolaria y Aida Oset. En el reparto también participan Carlos Cuevas, Clara Lago, Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Carolina Yuste, Pablo Rivero, Manuela Vellés, Gonzalo de Castro, Miguel Ángel Muñoz, Aina Clotet, Alejo Sauras, David Verdaguer, Joana Vilapuig y Antonio Hortelano, entre muchos otros. TV-3 la estrena justo un día antes.

'Rapa' Día 15. Movistar Plus+. Temporada 2 Después de Hierro, Pepe Coira y Fran Araújo volvieron a su tierra natal, Galicia, para ambientar este thriller con Javier Cámara y Mónica López al frente del reparto. Aunque ahora se trasladan del pequeño pueblo de Cedeira a Ferrol, donde el exprofesor de Literatura enfermo de ELA y la guardia civil investigan, cada uno por su cuenta, dos casos sin resolver. Ella se adentrará en el Arsenal, un mundo hermético y regido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial. Él se empeñará en resolver un asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años.

'Outlander' Día 17. Movistar Plus+. Temporada 7 (primera parte) Los tambores de la guerra de la Independencia americana resuenan ya en los nuevos capítulos de la serie basada en la exitosa saga literaria de Diana Gabaldon. Pero los Fraser tienen preocupaciones más acuciantes, teniendo en cuenta que en el final de la anterior entrega Claire (Caitriona Balfe) era arrestada injustamente por Brown y sus hombres, acusada de la muerte de la hija de Tom Christie. Por supuesto, su marido (Sam Heughan) no piensa dejarla en la estacada y cuenta con la ayuda de su sobrino y los cherokee. Movistar Plus+ ofrece ahora los ocho primeros episodios, y los ocho restantes no llegarán hasta 2024.

'And Just Like That...' Día 22. HBO Max. Temporada 2 La secuela de Sexo en Nueva York nos presentó a unas protagonistas con nuevos retos ahora que han pasado los 50: la viudedad, la menopausia, la diversidad queer... El plato fuerte para los fans de Carrrie, Miranda y Charlotte en esta segunda entrega es el regreso de Aidan (John Corbett), aquel tierno fabricante de muebles con el que la escritora adicta a los zapatos de Manolo Blahnik mantuvo una relación. El personaje contará con un papel recurrente. Al reparto se une también Tony Danza para dar vida al padre de Che Díaz, que puso patas arriba el matrimonio de Miranda.

Las noches del Tefía Día 25. Atresplayer Premium Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, donde se recluía a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes, que incluía a los homosexuales. En el 2004, uno de aquellos presos hace el doloroso ejercicio de rememorar su pasado para ayudar a un documentalista que trata de sacar a la luz esta historia. Creada por el dramaturgo Miguel del Arco, cuenta con los actores Marcos Ruiz, Patrick Criado, Miquel Fernández, Israel Elejalde, Roberto Álamo, Jorge Perugorría, Carolina Yuste y Raúl Prieto.

'The Witcher' Día 29. Temporada 3 (volumen 1) Estreno de los cinco primeros capítulos de la tercera temporada de la serie de fantasía, mientras que los tres últimos llegarán el 27 de julio. Supondrán la despedida de Henry Cavill como Geralt de Rivia, al que sustituirá a partir de ahora Liam Hemswort. Monarcas, magos y bestias del Continente competirán por capturar a Ciri mientras el protagonista luchará por esconderla, decidido a proteger a su nueva familia de cualquier amenaza. Yennefer, responsable de entrenar la magia de Ciri, les conduce a la fortaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más acerca del gran poder mágico de la joven. Sin embargo, lo que encontrarán es una gran batalla de corrupción política, magia negra y traición.

'Black Mirror' En junio, fecha por determinar. Temporada 6 Charlie Brooker propone nuevas historias distópicas, que dan mucho que pensar, en la ya sexta temporada de la famosa serie antológica. Salma Hayek, Michael Cera, Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara son algunos de los actores que participan en esta tanda, con tramas y personajes completamente distintos unos de otros. Hay capítulos sobre una mujer que descubre que una plataforma ha lanzado una serie basada en su vida; una pareja que viaja a un pueblo escocés para rodar un documental; dos hombres en una peligrosa misión de alta tecnología; una estrella perseguida por los paparazzi y una comercial que tiene que cometer actos horribles para evitar un desastre.