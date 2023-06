Louis Stettner, el fotógrafo que celebró la humanidad de la clase obrera

’Brooklyn Promenade’ (1954). / LOUIS STETTNER ESTATE

Le regalaron su primera cámara, una Brownie, cuando era un chaval de 13 años y se dedicó a hacer fotos en las calles de su barrio, Brooklyn, donde vivía con su familia, de origen judío. Es posible que usara aquella cámara sencilla y económica como un juguete nuevo y que probara a hacer fotos sin un objetivo claro, pero cuenta que un día leyó en una revista un artículo sobre el gran potencial de la fotografía para interpretar el mundo. Y justo ahí, en ese momento, descubrió que “la cámara podía convertirse en mi lenguaje personal para decirle a la gente lo que sentía por la vida, lo que descubría, sufría o me producía una inmensa alegría”.

Louis Stettner (Nueva York, 1922) mantuvo esa conversación con la fotografía, la gente y la vida durante 80 años en los que no soltó su cámara, un diálogo de décadas que muestra la Fundación Mapfre en la primera gran retrospectiva hasta la fecha sobre la obra de Stettner, un maestro de la fotografía del siglo XX poco conocido y difícilmente clasificable, a caballo entre París y Nueva York, entre la fotografía callejera de tradición americana y ese humanismo lírico más propio de la escuela europea. De ahí que su obra, dice la comisaria de esta muestra, Sally Martin Katz, “no se pueda etiquetar”, y de ahí también que el reconocimiento de su trabajo haya sido tardío. La exposición, que forma parte de la programación de PhotoEspaña, acoge más de 190 imágenes, organizadas de forma cronológica, e incluye algunas series inéditas, entre ellas parte de su obra en color.

'Boulevard de Clichy'. / LOUIS STETTNER ESTATE

Vagones de metro y una ciudad desierta

Siendo adolescente aún, Stettner “incitará a los trabajadores de la fábrica familiar a que hagan huelga para mejorar sus condiciones y leerá El Capital de Karl Marx y también a Platón y todas esas lecturas harán que tenga una conciencia política y filosófica bastante importante, mucho más que la de la mayoría de los fotógrafos de la época”, explica Carlos Gollonet, conservador jefe de fotografía de la Fundación Mapfre. Stettner se formará en la Photo League, un colectivo neoyorkino de izquierdas que defendía la fotografía como herramienta de denuncia y de transformación social donde conocerá a Berenice Abbott, Sid Grossman y a Weegee, el célebre fotoperiodista de sucesos. En sus trabajos de aquellos años, Stettner fotografía las calles y las gentes de Nueva York, a las que convertirá desde ese momento en el tema central de su obra. Pero comienza la Segunda Guerra Mundial, le reclutan y el joven fotógrafo se transforma, como el mismo dirá, en “un artista-soldado que tuvo que aprender otro oficio, el de matar y evitar que te mataran”. Stettner será fotógrafo de combate en Filipinas y en Hiroshima y, aunque llega al frente con una clara conciencia política, en la guerra descubre la humanidad del otro, del semejante, del compatriota y “una fe en el ser humano que nunca me ha abandonado”. Y esa, y no otra, es la clave de su fotografía.

Louis Stettner volverá a Nueva York y retratará a los trabajadores que van y vienen en el metro, ese microcosmos habitado por hombres y mujeres que leen el periódico, que apoyan su cabeza en el hombro de su acompañante, que sujetan el bolso con fuerza, gente corriente que va a trabajar o que vuelve a casa después de su jornada laboral. Y esas imágenes conviven en la misma sala de la Fundación Mapfre con fotografías de las calles de París, una ciudad vacía y al alba, una ciudad recién liberada de la ocupación nazi que parece desperezarse y prepararse para vivir después del infierno de la guerra. ¿Por qué París? Porque la caza de brujas de McCarthy le dejará sin trabajo y Stettner se marchará a la capital francesa a estudiar cinematografía, pero se quedará cinco años, y allí conocerá a Henry Miller y a Brassaï (seudónimo del fotógrafo húngaro Gyula Halász), que se convertirá en su gran maestro y mentor. A partir de entonces, Stettner convertirá su obra en una especie de puente entre ambos continentes y ambas tradiciones fotográficas -las calles americanas y el lirismo europeo- y esa forma de habitar dos mundos y conjugar dos miradas le convertirá en un artista poco etiquetable, poco clasificable porque “ni es un fotógrafo americano ni es un fotógrafo europeo”, señala Gollonet.

'Concentric Circles' (1952). / LOUIS STETTNER ESTATE

Una Biblia hecha de hojas de hierba

Stettner viajará por Europa y retratará a familias en la playa, a niños jugando en las plazas o a un par de pescadores españoles, Pepe y Tony, faenando en las aguas de Ibiza. Visitará fábricas en Estados Unidos, Francia o la Unión Soviética, pero su cámara no se detendrá en las máquinas o en las acciones de los trabajadores, sino en su humanidad, en su dignidad al margen de la precariedad de sus condiciones laborales. Retratará también al cocinero de Lower East Side, al marinero que come algo en Times Square junto a las alcantarillas humeantes, a la trabajadora de una imprenta, a hombres y mujeres en cadenas de montaje o a obreros de la construcción. Y se opondrá a la guerra de Vietnam, apoyará el movimiento de los Panteras Negras y registrará con su cámara multitud de huelgas y manifestaciones de los años 70. Y en todos esos años llevará en el bolsillo un libro que será su guía y su biblia, Hojas de hierba, de Walt Withman, autor con el que compartirá esa creencia de que es posible hallar belleza en lo cotidiano, en lo común: “Withman celebra a los hombres y mujeres y no tiene miedo, y esa es quizá una de las razones por las que nunca he dejado de fotografiar en las calles, dondequiera que haya seres humanos”, palabras de Stettner incluidas en el catálogo de la muestra.

Además de la literatura, a Stettner también le gustará escribir y lo hará en revistas como Life, Time o Paris-Match. Escribirá sobre su trabajo, pero también sobre el de sus colegas, a quienes a veces dirigirá críticas feroces en la revista Camera 35, en una columna mensual llamada Speaking out (Hablando claro). “Tenía un carácter bastante fuerte y una opinión muy negativa del mercado del arte debido a su formación marxista, no estaba de acuerdo con que se vendieran las fotos, con las galerías… y eso hace que se vaya autoexcluyendo del mercado”, lo que también explica, según Carlos Gollonet, la escasa presencia de su obra en museos y espacios de arte. Stettner murió en octubre de 2016, tras el cierre de su exposición Ici ailleurs en el Centro Pompidou. Poco antes, a sus 90 años, el artista había vuelto a la naturaleza con una cámara de gran formato con el fin de humanizar también a unos árboles que se contorsionan y retuercen para resistir el viento, fotografías que cierran esta exposición en la Fundación Mapfre y que que podrán verse hasta el 27 de junio.