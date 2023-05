Fallece el poeta y dramaturgo Antonio Gala a los 92 años en Córdoba

Gala nos dejó libros vibrantes y repletos de sabiduría, como 'El manuscrito carmesí' y 'Paisaje andaluz con figuras'

4 Se lee en minutos A.S.M.N. / Europa Press



El dramaturgo, novelista, poeta y ensayista Antonio Gala ha fallecido este domingo a los 92 años en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, según ha confirmado la Fundación Antonio Gala y la familia a través de un comunicado.

En su homenaje, la capilla ardiente se instalará en el salón de actos de la Fundación Antonio Gala y permanecerá abierta desde las 10:00 hasta las 17:00 horas de este lunes 29 de mayo de 2023.



/ Fundación Antonio Gala

Estado de salud

El estado de salud del poeta ha sido sujeto de contemplación en los últimos años. El propio autor se ha referido en diversas ocasiones la dicotomía entre vida y muerte. “He visitado cementerios de muchos sitios del mundo, no es que los coleccione pero me gusta verlos, los he piropeado en alguna ocasión; pero soy aficionado a estrenarlos, si quiere, la comisión municipal puede ir pasando y calentarme el sitio”, respondía a Jesús Quintero en una entrevista en 1991 cuando el periodista andaluz le preguntaba el motivo por el que algunos ayuntamientos le regalaban parcelas en las necrópolis.

Por otro lado, llegó a comentar entre broma y broma en una entrevista concedida a Telemadrid que siempre ha padecido del aparato digestivo y tras varias intervenciones se encontraba mejor, "hasta que me di cuenta que me habían extirpado gran parte del estómago y por eso no me dolía”.

Después, en 2015, cuando se le nombró hijo adoptivo de la ciudad de Málaga, Gala confesó que los médicos le habían declarado libre de cáncer. “Un largo puteo” fue la definición que Antonio dio a su afección tumoral. Desde entonces, poco más había trascendido sobre el estado de salud del prolífico dramaturgo.

Historia del dramaturgo

El estudioso bien documentado de la historia y de sus personajes, Gala nos dejó libros vibrantes y repletos de sabiduría, como 'El manuscrito carmesí' y 'Paisaje andaluz con figuras'. Fue uno de los grandes escritores españoles de finales del siglo XX y principios del XXI y ha fallecido este domingo en Córdoba, después de años apartado de la vida pública. Escritor precoz, a los cinco años escribió un relato corto y a los siete su primera obra teatral. A los catorce da una conferencia en el Círculo de la Amistad de Córdoba.

En 1951, con 15 años, ingresa en la Universidad de Sevilla en la licenciatura de Derecho, y se matricula por libre en Madrid en otras dos carreras: Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Económicas. Durante sus años universitarios publica sus primeros poemas en las revistas de la época: Escorial, Platero, Cántico y funda dos revistas: Aljibe y Arquero de Poesía, con Gloria Fuertes y Julio Mariscal Montes.

Una vez licenciado, inicia oposiciones para abogado del Estado obedeciendo el mandato de su padre, pero abandona en el segundo año. Durante los años posteriores vive en Jerez de la Frontera y Córdoba. De vuelta a Madrid imparte clases de Filosofía e Historia del Arte en distintos colegios para ganarse la vida. En 1962 se marcha a Italia, donde permanece casi un año.

A estas alturas, Antonio Gala había escrito el libro de poemas Enemigo Íntimo (1959) por el que recibe un accésit en el Premio Adonais de Poesía. En la primavera de 1963, ya de regreso a España, recibe el premio Las Albinas, por su relato Solsticio de Verano. En julio le es concedido el Premio Nacional Calderón de la Barca por su comedia Los Verdes Campos del Edén. Comienza así una larga y fructífera carrera como dramaturgo, durante la cual escribe obras como Anillos para una dama (1973) o Petra Regalada (1980).

Noticias relacionadas

En su faceta de articulista ha trabajado en diarios como Pueblo, Sábado Gráfico, Actualidad española, El País y El Mundo. En la actualidad colabora en El Mundo con la columna titulada La Tronera, de la que publicó una recopilación en 1996. Varias de sus series de artículos han sido publicadas posteriormente como libros. Es el caso de Charlas con Troylo (1981); En propia mano (1985); Cuaderno de la dama de otoño (1985); Dedicado a Tobías (1988); La soledad sonora (1991) y A quien conmigo va (1994).

En su obra poética se encuentran libros publicados a una edad temprana, Enemigo íntimo, y otros mucho más cercanos en el tiempo: Poemas cordobeses (1994), El águila bicéfala: Textos de amor (1994), Poemas de amor (1997) y El poema de Tobías desangelado (2005). Además del Premio Adonais, del Planeta y del Calderón de la Barca ya citados ha recibido, entre otros, los siguientes galardones: Premio Ciudad de Barcelona 1965; Premio Foro Teatral 1971; Premio Nacional de Literatura, Premio del Espectador y Premio de la Crítica de 1972; Premio Quijote de Oro 1972-73; Premio Antena de Oro y Premio Mayte de 1973; Premio Nacional de Guiones 1973 y Premio Medios Audiovisuales 1976.