Muere a los 28 años Samantha Weinstein, actriz de 'Carrie'

Samantha Weinstein / Europa Press

Samantha Weinstein, actriz, artista musical y actriz de doblaje conocida por el papel de Heather Shyres en el remake de 'Carrie' de 2013, así como por dar voz al personaje de Chiku en la serie infantil de animación Babar y las aventuras de Badou, ha fallecido a los 28 años. La joven llevaba en activo en la industria audiovisual desde que tenía seis años.

Weinstein llevaba dos años luchando contra un cáncer de ovario. A través de su perfil oficial de Instagram, la familia de la actriz comunicó su fallecimiento con un escrito. "Hola desde el otro lado. Sam murió el 14 de mayo a las 11:25 am rodeada de sus seres queridos en el Hospital Princess Margaret en Toronto", indica la publicación.

"Después de dos años y medio de tratamiento contra el cáncer y toda una vida de lujo alrededor del mundo, dando voz a una gran cantidad de animales de dibujos animados, haciendo música y sabiendo más sobre la vida de lo que la mayoría de la gente jamás sabrá, se embarca en su próxima aventura", culmina el comunicado.

Ya en enero del año 2021, Weinstein explicó abiertamente a través de sus redes sociales que tuvo que someterse a una cirugía de urgencia por un extraño cáncer de ovario. Desde entonces, la actriz estuvo sumida en un proceso para tratar de recuperarse, dando puntualmente actualizaciones sobre su progreso.

Nacida en Toronto en 1995, Weinstein comenzó su carrera como actriz con tan solo seis años. Entre sus roles infantiles destacan apariciones en series como 'The Red Green Show, 72 Hours: True Crime' o 'At the Hotel', así como en películas como 'Sibling's, 'El ángel de piedra' o el cortometraje 'Big Girl', por el cual ganó el premio ACTRA a mejor actriz en el año 2006, siendo la más joven en la historia en conseguirlo.

Su primer gran papel llegó en el año 2012, cuando protagonizó la película 'Jesus Henry Christ'. Un año después trabajaría en su proyecto más destacado, el 'reboot' de 'Carrie', dirigido por Kimberly Peirce y en el que interpretó a Heather.

Muy pronto comenzó también su carrera como actriz de doblaje, con la que trabajó en una gran cantidad de películas y series de animación entre las que destacan, además de la mencionada 'Babar y las aventuras de Badou', proyectos como 'Gerald Mc Boing Boing, Frankie y los Zhu Zhu Pets', 'D.N. Ace' o 'Dino Ranch'. Al margen de la actuación, Weinstein era también cantante y guitarrista del grupo Killer Virgins.