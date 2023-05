Muere Kenneth Anger, el cineasta ocultista y 'queer' que sacó a la luz los excesos del viejo Hollywood

Kenneth Anger. / JUAN GONZÁLEZ

Tres aspectos destacan en la andadura contracultural de Kenneth Anger, icono queer, cineasta maldito y experimental, ocultista y artista del cotilleo amarillento del viejo Hollywood, fallecido el pasado 11 de mayo a los 96 años, aunque hasta hoy no se ha dado a conocer la noticia.

Uno es su filiación ocultista: fue siempre seguidor del gran mago por excelencia de las ciencias ocultas y la alquimia, Alesteir Crowley, y de su filosofía de vida, la ‘thelema’, basada en la idea de que todo el mundo debe hacer su voluntad. Buena parte de sus filmes, casi todos cortometrajes explotados clandestinamente, en festivales y cinematecas, se centran en el espiritismo, la nigromancia o las orgías dionisíacas, caso de Inauguration of the pleasure dome (1954) y Lucifer rising (1972).

El segundo aspecto identificativo es su corto de 28 minutos Scorpio risign (1963), filme que influyó notablemente en Martin Scorsese, Paul Schrader o David Lynch. Los dos primeros se deshicieron en elogios por su narrativa vanguardista, una historia homo-erótica con moteros gay y nazis contada a través de un original uso de las canciones de pop, doo wop, soul, surf rock y estándares a cargo de Ricky Nelson, The Angels, Elvis Presley, Ray Charles, Gene McDaniels, The Crystals, Peggy March, The Surfaris y Martha and the Vandellas, muchas veces a la contra de las imágenes.

Pero la canción estrella del filme, que se escucha mientras vemos cómo uno de los moteros se ajusta la cazadora de cuero negro, los pantalones ceñidos, el grueso cinturón, las cadenas y la gorra con visera, es sin duda Blue Velvet, a cargo del crooner Bobby Vinton. David Lynch aseguraría que no había visto Scorpio rising cuando realizó su propia Terciopelo azul y utilizó el clásico de Vinton. Las dos formas de emplearla son excelentes.

'Hollywood Babilonia'

El tercer aspecto esencial es su libro Hollywood Babilonia, dividido en dos volúmenes, publicado en 1965, censurado y devuelto a las librerías una década después. En esta absoluta biblia negra del cine hollywoodiense, Anger sacó a la luz, en muchos casos por primera vez, algunos de los aspectos más sórdidos de la industria cinematográfica desde los tiempos silentes hasta la década de los 50, con asesinatos, chantajes, escándalos sexuales de toda índole, crónicas policiales, orgias, alcoholismo, drogadicción: de la vida oculta de Marlene Dietrich o Greta Garbo hasta el desenfreno de las fiestas salvajes pasando por el crimen con el cuerpo cortado en dos de la aspirante a actriz conocida como la dalia negra.

Cualquier película que se haya planteado mostrar alguno de estos aspectos –o novelas de autores como James Ellroy– ha recurrido de un modo u otro al libro de Anger, desde Hollywoodland, el filme con Ben Affleck sobre la decadencia y suicidio de George Reeves, el Superman televisivo de los 50, a la más reciente Babylon de Damien Chazelle, cuyos primeros 30 minutos son una orgiástica crónica de los excesos y dudosa moralidad del Hollywood de la época muda.