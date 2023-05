Cinco reflexiones (o consejos) de Murakami para 'runners'

El escritor japonés Haruki Murakami, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. / Bruno Murialdo - Ropi

Quizá no pensemos en Tokio como la ciudad ideal para correr, ni en un escritor como el epítome del ejercicio físico (aunque ejemplos hay para todos los gustos), pero Murakami ha convertido esta práctica casi en una religión, viajando también por el mundo para participar en maratones. El autor tiene un libro dedicado al running, De qué hablo cuando hablo de correr (Tusquets), en el que habla de la importancia que este deporte ha tenido en su vida desde que, con 33 años y después de dejar el club de jazz que regentaba para entregarse a la literatura, comenzó también a correr larga distancia.

Empezó con el histórico trayecto Atenas-Maratón, y en los años que siguieron participó en diferentes carreras. De hecho, buena parte del libro lo escribió mientras se preparaba para correr la maratón de Nueva York. En sus páginas, reflexiones sobre el esfuerzo y el empeño que requiere esta práctica deportiva, pero también sobre el oficio de escribir, la importancia de la música o los diferentes lugares que visita. Al igual que la literatura, correr se convierte para él en algo más que un ejercicio: una actitud vital, una forma de enfrentarse al mundo. “Aunque este libro trate sobre el hecho de correr, no trata sobre métodos para la conservación de la salud”, dice en sus primeras páginas a modo de aviso a navegantes.

Recuperamos algunas de esas reflexiones, o consejos, que podrían ser de utilidad o interés para corredores, tanto expertos como iniciados.

- No valen excusas. “Si tuviera que dejar de correr sólo porque estoy ocupado, sin duda no podría correr en mi vida”. Organízate, encuentra el horario, conviértelo en un hábito del que no te puedas desenganchar, queda con gente para hacerlo, viene a decir el escritor nipón, pero corre. Él lo hace casi cada día después de escribir. Seguro que tú también puedes.

- No hay dolor. O sí lo hay, pero es gestionable. Murakami recuerda en el prefacio de su libro las enseñanzas de un corredor que, desde que empezaba el galope y a lo largo de toda la carrera, iba rumiando una frase que había aprendido de su hermano: “Pain is inevitable. Suffering is optional”. Es decir: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y depende de uno. “Por ejemplo”, seguía el escritor, “cuando una persona que está corriendo piensa ‘Uf, qué duro, no puedo más’, lo de la dureza es un hecho inevitable, pero lo de poder o no poder más, queda ya al arbitrio del interesado”. La mente ganándole la partida al cuerpo.

- Aguante vs. tiempo. Mejor invertir en volver a correr. “Como estoy en un período en que lo que busco es aguantar y aumentar la distancia que recorro, por ahora lo tiempos no me preocupan. Simplemente me lo tomo con calma y voy aumentando poco a poco la distancia que recorro”. Si siente la necesidad de aumentar el ritmo, termina antes la carrera. “Así procuro conservar y aplazar las buenas sensaciones que experimenta mi cuerpo al correr”. A continuación añade que es el mismo truco que utiliza al escribir una novela larga. “Dejo de escribir en el preciso momento en que siento que podría seguir escribiendo. Si lo hago así, al día siguiente me resulta mucho más fácil reanudar la tarea”.

- Contra el aburrimiento… música. “Correr a solas durante tres horas resulta, ciertamente, bastante aburrido, pero yo me armo de determinación y avanzo por él relajadamente, mientras escucho la música que me gusta”. El autor, conocido como apasionado del jazz, dice que lo que prefiere para correr es el rock. “Por ejemplo, Red Hot Chili Peppers, los Gorillaz, Beck, o grupos más antiguos, como los Creedence Clearwater Revival o los Beach Boys. Lo mejor es un ritmo lo más simple posible”. Murakami es también un gourmet de la alta fidelidad, y por eso no deja de recomendar incluso el aparato ideal para disfrutarla mientras se ejercita. “Actualmente muchos escuchan su iPod mientras corren, pero yo prefiero el minidisc, al que estoy acostumbrado”. Tengamos en cuenta que el libro se publicó originalmente en 2007.

- La soledad del corredor de fondo como terapia. Murakami confiesa en el libro que no le teme a pasar tiempo solo, ya sea corriendo o escribiendo, aunque reconoce que desde que se casó o regentó un bar, empezó a entender la importancia de relacionarse con los demás. Pero en su interior siempre permaneció el deseo de permanecer completamente solo. “Por eso, el simple hecho de correr una hora todos los días, asegurándome con ello un tiempo de silencio sólo para mí, se convirtió en un hábito decisivo para mi salud mental. Al menos cuando corría no tenía que hablar con nadie ni que escuchar a nadie. Bastaba con contemplar el paisaje que me rodeaba y mirar hacia mi interior. Eran momentos preciosos e insustituibles”.