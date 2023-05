Calendario Pirelli: de las 'pin-ups' a la mujer empoderada

Sophia Loren (2007). / INEZ VAN LAMSWEERDE & VINOODH MATADIN

El primer Calendario Pirelli, con las instantáneas que Robert Freeman (el fotógrafo de los Beatles) tomó en Mallorca a modelos casi anónimas en aquel momento -Jane Lumb o Marisa Forsyth-, nacía en 1964 con el objetivo de lucir en talleres mecánicos o cabinas de camioneros.

"Es imposible no enseñar tanto las partes buenas como las malas del calendario, no se puede eludir la historia. En los 60 y 70, la mujer era considerada un objeto de belleza, algo estético, y basta. Se fotografiaban pin-ups. No hay que olvidar que lo producía una empresa de neumáticos y la publicidad iba dirigida a ensalzar lo sexy. Entonces lo que vendía era la sensualidad. Después, el Calendario Pirelli se ha ido adecuando al mundo contemporáneo, y ha mostrado la evolución de la mujer en la sociedad mostrando el papel relevante de la mujer hoy y no solo su belleza exterior. Enseña que las mujeres no son solo bellas. La belleza ha pasado a un segundo plano y lo importante es qué hacen, quiénes son, cómo hablan…". Se esfuerza en recalcarlo el fotógrafo italiano Amedeo Turello, conservador de la colección Pirelli desde 2015, que comisaría La eterna belleza, la mayor retrospectiva del legendario calendario, en el centro FotoNostrum, en Barcelona.

La muestra, que puede visitarse hasta el 30 de julio, reúne 450 fotografías de 41 grandes fotógrafos que trabajaron con total libertad en sus respectivos y rompedores calendarios. Entre ellos, Peter Lindbergh, Annie Leibovitz, Helmut Newton, Herb Ritts, Paolo Roversi, Sarah Moon, Mario Testino, Steve McCurry, Bruce Weber o Richard Avedon. Desde 1964, solo cinco han sido mujeres, la última, la de este 2023, la australiana Emma Summerton, presente en la inauguración. "Me centré en la idea de las musas para darle un papel fundamental a la perspectiva actual de la mujer y mostrar su complejidad".

El fotógrafo italiano y comisario de la muestra, Amedeo Turello, junto a la fotógrafa australiana Emma Summerton, en FotoNostrum. / JORDI OTIX

En las paredes de FotoNostrum, el centro que dirige Julio Hirsch-Hardy y por el que desde su estreno, hace poco más de un año, han pasado muestras de Steve McCurry, Helmut Newton o Ricard Avedon, se suceden ahora sensuales imágenes -muchos desnudos-, de modelos como Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Eva Herzigova, Gigi Hadid o Kate Moss; de actrices como Monica Bellucci, Sofia Loren, Laetitia Casta, Jessica Chastain, Penélope Cruz, Whoopi Goldberg, Nicole Kidman, Nastassja Kinski, Charlotte Rampling, Uma Thurman, Kate Winslet, Robin Wright o Jennifer Lopez; cantantes com Cher, Rosalía y Patti Smith, o artistas como Yoko Ono.

Exposición del Calendario Pirelli en FotoNostrum. / JORDI OTIX

La selección es "personal" y fruto del "gusto estético, como amante de la fotografía y de la mujer", del propio comisario, que se considera, añade, "feminista".

Exposición del Calendario Pirelli en FotoNostrum. / JORDI OTIX

El Calendario Pirelli, que hoy se ha convertido en un icono cultural, se fue alejando con los años del estereotipo y la cosificación femenina mostrando la diversidad y el progresivo empoderamiento de la mujer. "Antes, la moda no quería mujeres gordas. En los últimos años se han buscado mujeres que representan el mundo contemporáneo: altas, bajas, gruesas, delgadas, pequeñas, hebreas, árabes, negras, chinas… gays, no gays, transexuales… porque el mundo es así -apunta el comisario-. Siempre sin olvidar que es un proyecto que hace soñar, muy onírico".