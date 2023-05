Christian Nodal, el mariachi del siglo XXI que llena el Wizink de Madrid: "Mi música es para desahogarse"

El artista mexicano Christian Nodal. / CEDIDA

Desde este parte del mundo, cuando uno escucha la música de Christian Nodal se lo imagina criado en un típico rancho mexicano. ¿Es así? "La verdad es que sí, salgo de un rancho", confirma el artista, de 24 años, sin duda uno de los más grandes nombres musicales de su país en la actualidad. Nodal creció en una tierra llamada la Perla del Desierto, en Caborca (estado de Sonora), un lugar que dibuja imágenes como las que uno piensa. Allí creció hasta los 12 años con su familia, plagada de músicos, "y rodeado de mucho amor, mucho cariño, mucha música". "Por parte de mi papá, la mayoría tocaba instrumentos de viento. Y en la de mi mamá eran cantantes. De niño tenía cursos gratis de canto, piano, guitarra, trompeta... Era muy bonito convivir ahí", cuenta en una entrevista con este diario.

Nodal, emblema ahora de un renovado regional mexicano, se convirtió en un fenómeno cuando aun tenía cara de niño, como confirma el videoclip de Adiós amor, un bombazo de canción que le catapultó con 18 años y que ahora mismo acumula 1.337 millones de reproducciones en Youtube. Y cuando aun no llevaba ni uno de los numerosos tatuajes que se ha hecho con el tiempo en la cara. "Empecé después de gravar con Maná. Consideraba que había hecho algo como legendario, el primer sueño, y empecé con el primer tatuaje. Y seguí tatuándome la cara por gusto, por placer y porque se puede", comenta.

Christian Nodal compone canciones de amor y, sobre todo, domina el terreno del desamor, el corazón roto, la angustia sentimental y el dolor, historias universales sobre almas desgarradas que enganchan a la gente (tiene más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify). "Le canto al amor, al desamor y a todo lo que está en medio. Mi música es como para desahogarse. Todas mis canciones son hablando desde un punto muy vulnerable. A la hora de de sufrir, de sentir bonito por alguien… Hay mucha pasión a través de las letras y las melodías", apunta el cantante, que este sábado actúa en un Wizink Center de Madrid lleno.

Nodal es uno de los jóvenes artistas de su país que está renovando el regional mexicano, algo que está atrayendo a las nuevas generaciones y, a su vez, está exportando este sonido más allá (son muchos los músicos europeos, por ejemplo, que han provado con el género). "Uno crece escuchando esta música. La cuestión es que no había un intérprete joven en esto del mariachi. Refrescar las letras, las melodías y el sonido ayudó un montón a seguir gustándole a la gente mayor, y también a la nueva generación. La juventud lo recibió con los brazos abiertos", analiza.

El cantante mexicano ha abierto el género (no sin críticas) y se ha juntado para hacer canciones con gente que, por decirlo de alguna manera, no han pisado un rancho: ha colaborado con Tini, Christina Aguilera, Romeo Santos o, ojo, David Bisbal, entre muchos otros. "Aquí [en México] antes parecía que el que escuchaba reggaeton, no escuchaba rock, etcétera. Estaban todos los géneros divididos por el estereotipo que eras. Ahora la gente escucha lo que le apetece, y creo que eso nos ha dado la oportunidad de no tener miedo de innovar, de crear música con otras personas...", argumenta Nodal.

Precisamente una de las virtudes de Nodal es la de ser moldeable, abierto a tejer complicidades con otros géneros y artistas. "Uno de mis sueños siempre fue que la gente entendiera que se puede hacer muchas cosas con el regional. Y a los fans que su artista haga cosas nuevas y de calidad les ilusiona mucho", afirma.

Nodal, que espera un hijo con la matriarca del trap argetino Cazzu, dice que seguirá por la misma senda y quizá el coqueteo con otros géneros irá a más. "Algo que me ha funcionado mucho es ir sacando lo que me nace. Con el mariachi estoy muy feliz, disfruto mucho mi rol dentro de la industria. Eso nunca lo voy a soltar, pero sí que se va a dar la oportunidad de hacer nuevas cosas", responde sobre el futuro.