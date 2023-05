Qué hacer en Madrid esta semana: Rizoma, 'Una propuesta incómoda', Sofie Birch, 'La bella durmiente'...

En 1923 se introdujo por primera vez el formato de película de 16 mm y, para celebrar su centenario, el festival Rizoma quiere rendir tributo a la variedad de formatos que tenemos hoy al alcance de nuestra mano. El artista digital Toño Cabanelas nos ayudará a viajar al futuro gracias a la presentación de su proyecto Road to Meta-Stage: The Documentary, uno de los primeros documentales musicales inmersivos del mundo, donde utiliza el formato 16mm, pero también Super 8 o realidad virtual. La programación de Rizoma acogerá además un encuentro con Rodrigo Sorogoyen en el que el director hablará sobre su proceso creativo, los estrenos de la impactante ópera prima de Theo Montoya, Anhell69, y de La Pecera, primer largometraje de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero, y se inaugurará con el estreno en Madrid de Nam June Paik: Moon is the oldest TV , un documental de Amanda Kim sobre el que a menudo es considerado “el padre del videoarte” y cuyo trabajo, contemplando el presente, ha resultado absolutamente visionario.