La originalidad ha muerto, viva 'Falsestuff'

Imaginen a dos adolescentes de 15 años contándole al director de un teatro público que tienen un proyecto y que lo quieren estrenar. Ese teatro era el Lliure de Barcelona, su director entonces era Àlex Rigola y esos dos chavales, Nao Albet y Marcel Borràs. Se habían conocido un año antes, en un casting del director Roger Bernat para una obra llamada Tot és perfecte en la que solo actuaban adolescentes. Mientras ensayaban aquel montaje en Portugal grabaron un corto con una cámara de vídeo y se dieron cuenta de que querían escribir y protagonizar juntos aquellas historias que les gustaban a ambos: las pelis de Tarantino, las de Scorsese o aquella serie salvaje y gamberra de la MTV, Jackass. En 2007, con 15 años y después de esa reunión, Rigola les programó su primera obra como autores, directores e intérpretes, Teenager Experience: Straithen con Freigthen, en la primera edición de Radicals Lliure. Y esa pieza, en la que se comían un pez vivo y vomitaban o se hacían una autofelación, les abrió las puertas del teatro.

Segunda imagen. Varias sillas alineadas frente al público. El moderador lleva un rato disertando sobre la idea de genio, originalidad y copia. Nao y Marcel entran en escena y se sientan. El moderador les pregunta el clásico de los clásicos: ¿Cómo surgió el proyecto? Y ellos se pasan el micro y explican que llevaban tiempo preguntándose “cómo se puede ser original y si es posible hacer algo nuevo, que no se haya hecho nunca” y se quitan la palabra el uno al otro, como si fueran una pareja con muchos años de convivencia o esos hermanos gemelos que se terminan las frases, y dicen que “muchas cosas que vemos y hacemos están llenas de referencias y nos preguntamos cuándo una cosa pasa de ser una referencia a un homenaje o incluso una copia”. Y explican que por eso han hecho “una obra que contuviera varios estilos de teatro, pero no haciendo parodias, sino para explorar la idea de la representación, de la búsqueda de una voz, probando con estilos que no conocíamos, como ese teatro donde todo gira en torno a la idea narcisista del artista contando por qué hace lo que hace, muy propio de la escena contemporánea… Un poco lo que estamos haciendo ahora mismo”. Es domingo por la tarde, la compañía ensaya en el Centro Dramático Nacional y, de pronto, en mitad de ese coloquio, suena El muelle de San Blas, de Maná, y Nao y Marcel se ponen tiernos y juntan sus sillas y sus cuerpos y se besan en la boca.

Esta escena de coloquio, beso y narcisismo abre la segunda parte de su obra Falsestuff. La muerte de las musas que, después de su estreno hace cinco años en el Teatro Nacional de Catalunya, llega este viernes al Teatro Valle-Inclán del CDN. No hace falta que expliquemos de qué va la obra porque lo acaban de hacer ellos en escena, pero sí que entre aquella primera imagen en el despacho de Rigola y esta última han pasado 16 años, Albet y Borràs han compaginado su carrera en el teatro con trabajos en cine y televisión (Nao también en la música, con su banda Killin’ Cactuz), han estrenado taquillazos teatrales como Mammon y Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach, han rebajado considerablemente la edad media del patio de butacas y se han convertido en ese tipo de creadores que, con treinta y pocos años, generan una enorme expectación con cada uno de sus montajes.

Otro momento de la obra, con el actor Johnny Melville. / Geraldine Leloutre

En Falsestuff, Albet y Borràs prosiguen con su búsqueda de una voz y un lenguaje propios en un proceso que viene de lejos pero que empezó a tomar forma en Atraco, paliza y muerte…, una obra en la que ambos se debatían entre lo nuevo y lo viejo, entre un teatro más convencional y otro más experimental. En escena, un atraco a un banco, una loca del camping, una performer a medio camino entre Liddell y Abramovic y mucha, muchísima acción, tanta como en Mammon, una road movie que bebía de Tarantino y los Coen, en la que se jugaban miles de euros de dinero público en los casinos de Las Vegas entre timbas de póker y rayas de cocaína.

En Falsestuff, Albet y Borràs se marcan una pieza de danza, una secuencia performática y sin texto al estilo Castellucci, un western con formato de musical o una réplica de ese teatro de objetos y videocreación que recuerda al de Agrupación Señor Serrano. Y todo eso, con una puesta en escena complejísima a nivel técnico y nueve intérpretes que cantan, bailan y lo mismo hablan en francés que en inglés, chino o italiano. En Falsestuff, una actriz se especializará en replicar los gestos de Isabelle Huppert dando vida a María Estuardo, se celebrará una de esas fiestas de festival-de-teatro-contemporáneo-a-las-que-no-falta-nadie, un policía antifraude hablará con la central desde un coche aparcado en el hall del teatro y todos buscarán a un tipo llamado André Féikiévich, el gran falsificador de obras de arte sobre el que gira toda esta historia con aire de thriller en la que Albet y Borràs hacen guiños a sus piezas anteriores, compartiendo personajes —Boris Kaczynski, también en Atraco, paliza y muerte…— o usando esas gorgueras al cuello que llevaban en Esqueiters.

Pero si alguien espera que la pareja de creadores haga lo mismo, se equivoca: aunque su teatro siga siendo de acción y entretenimiento salvajes, en Falsestuff, más conceptual que las otras, bajan el ritmo, van más pausados, menos compulsivos. Y ese ritmo más relajado anticipa, de alguna manera, su siguiente pieza, que abrirá en octubre la nueva temporada del TNC. Se llama Cáncer de ego, una obra en la que llevan diez años trabajando y en la que escenificarán su separación artística.

Marcel Borràs: Nos pasa muchas veces como creadores que, cuando nos cansamos de lo que ya creemos que controlamos un poco, intentamos alejarnos y nos tirarnos a la piscina con otra cosa que no tiene nada que ver. Aquí no hay escenografía, no hay vestuario… El artefacto no existe. Somos los dos solos. Dos sillas y ya. O ni eso.

P. ¿Se están anticipando a ese momento dando por hecho que va a suceder?

M.B.: Está claro que es una ficción que especula sobre esa posibilidad, pero a la vez creo que si la ponemos encima de la mesa es porque no la vemos tan lejos. Nao y yo tenemos una relación casi de pareja, no solo una relación creativa, así que es una posibilidad real que haya un momento en que de repente digamos, hostia, ahora necesito espacio.

Nao Albet: Estamos escribiendo esta obra para que el día que finalmente nos separemos ya nos lo hayamos dicho todo, incluso nos hayamos pedido perdón por todo lo que podríamos llegar a decirnos cuando nos separemos.

P. Suena a autoterapia y autoficción a lo grande, ¿no?

N.A.: Claro, nosotros nos dimos cuenta de que hacíamos autoficción cuando ya llevábamos años haciéndola y oye, si no somos capaces de salir de ahí, vamos a intentar reventarla.

M.B.: Es una especie de 'egotrip' porque nuestra separación en la vida real puede ser tranquila, pero en la función nos interesa lo dramático y lo trágico e intentaremos ir a lugares oscuros que estén atravesados por eso, por el ego.