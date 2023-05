La huelga de guionistas de Hollywood causa estragos: estos son sus primeros afectados

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



El pasado 17 de abril, el sindicato de guionistas estadounidense, Writers Guild of America (WGA), sometió a votación convocar una huelga para mejorar las condiciones laborales para los representantes obteniendo un 98% de apoyo. Ya son más 11.000 escritores los que han abandonado su puesto dejando en el aire el futuro de las series y los programas más vistos de la televisión convirtiéndose en la mayor huelga del sector desde 2007.

Aquella huelga hace más de 15 años tuvo un impacto mayúsculo haciendo que muchas de las series y programas se terminasen antes de tiempo o quedasen en el olvido. Ahora varios años después los aludidos pretenden causar estragos similares teniendo como primeras víctimas los 'late nights'.

Según informa Deadline, algunos de los programas estrella en Estados Unidos como 'The Late Show with Stephen Colbert', 'Jimmy Kimmel Live' y 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' han cesado sus emisiones mientras que otros como 'Late Night with Seth Meyers' y 'The Daily Show' también tendrán sus consecuencias. Por último, 'Real Time with Bill Maher', 'Last Week Tonight with John Oliver' y 'Saturday Night Live' tomarán sus decisiones en los próximos días.

Las demandas que reclaman los convocantes se resumen en un aumento del salario de los guionistas de cine, series y programas de humor y variedades. Por otra parte, piden estandarizar las remuneraciones y pagos remanentes para guionistas de películas. Por último, un sueldo digno durante todo el proceso de producción de una película y fortalecer la regularización sobre el material producido con Inteligencia Artificial.