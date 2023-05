Barcelona avasalla a Madrid en grandes giras

Bruce Springsteen. / Ferran Nadeu

Madonna, Bruce Springsteen, Coldplay o Beyoncé son algunos de los artistas internacionales que este 2023 recalarán en España con sus giras pasando por Barcelona y no por Madrid. ¿Los motivos de esta elección? El routing y la disponibilidad de grandes recintos, aspectos en los que la Ciudad Condal se impone a la capital, que, no obstante, se verá reforzada en este circuito cuando el nuevo Santiago Bernabéu esté terminado.

Así lo señalan distintas promotoras en declaraciones a Europa Press respecto a los motivos por los que grandes nombres escogen Barcelona, e incluso repiten varios días, como es el caso de la banda británica liderada por Chris Martin, que llevará su Music of the Spheres World Tour al Estadio Olímpico Lluís Companys durante cuatro días seguidos (24, 25, 27 y 28 de mayo).

Según el presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), Patxi Miranda, que estos artistas prefieran actuar sólo en Barcelona se debe a cuestiones geográficas, al routing, la ruta marcada por estas grandes giras que suelen hacer "un concierto por país prácticamente en toda Europa" o más de uno pero en una misma ciudad, como hizo Springsteen, que llenó de rock el Olímpico este viernes y domingo pasados.

Barcelona es así la elegida para ello porque está muy cerca de Francia, lo que hace que el trayecto a la próxima ciudad de las giras "sea mucho más corto" y los artistas "se ahorren horas" y dinero en transporte, pues se trata de espectáculos tan grandes que pueden llevar "hasta 50 camiones de producción", señala. "Barcelona es más viable a nivel de routing", coincide el presidente de Live Nation en España, Pino Sagliocco, quien también ve lógico que grupos o artistas se decanten por programar varias fechas seguidas en la misma ciudad, como el mencionado caso de Coldplay, por la rentabilidad de una producción de tal envergadura.

Al respecto, el CEO de Get In, Íñigo Argomaniz, apunta a la disponibilidad de los recintos como otro de los motivos y destaca la capacidad del Olímpic en Barcelona, un tipo de espacio del que Madrid carece pese a contar con otros como el WiZink Center o el Cívitas Metropolitano. En este sentido, el presidente de Live Nation puntualiza que en casos como el de Coldplay, se ha optado por Barcelona precisamente porque se trataba de unas fechas en las que en Madrid no había disponibilidad de un recinto de la envergadura necesaria, ya que ha coincidido con una época en la que en espacios como el Metropolitano hay partidos de fútbol.

"En mayo no tienes disponibilidad en Madrid. Además, el artista no quiere trabajar en un espacio abierto. Te toca ir a Barcelona", sentencia, para resaltar que en esta ciudad, el Olímpic es "una alternativa al Camp Nou" y el Palau Sant Jordi es "mucho más grande que el WiZink" para artistas como Madonna: "Te da la posibilidad de hacer más taquilla".

Desde la APM, su presidente secunda esta razón e incide en que los recintos de la Ciudad Condal cuentan con "bastante más aforo" que los de Madrid, lo que supone "más ingresos". En relación con lo económico, también explica que la gestión pública de los recintos de Barcelona hace que "la balanza se incline" hacia esta ciudad frente a Madrid, donde prima la gestión privada que "encarece" el coste.

Sin embargo, Miranda avanza que la tendencia de optar por Barcelona antes que Madrid puede cambiar con la inauguración del nuevo estadio Santiago Bernabéu, que "puede competir a nivel de aforos" con los de la Ciudad Condal y cuyas características harán "muy probable" que se pueda utilizar para conciertos, incluso "en periodos de liga". Sagliocco también considera que Madrid "va a jugar un papel muy importante" con este espacio, al tiempo que descarta que promotoras y artistas tengan preferencia por una ciudad u otra y niega que la elección esté condicionada por el apoyo institucional en grandes conciertos.

En este aspecto, el presidente de la APM ha agregado que los promotores privados "rara vez" reciben alguna ayuda de este tipo. "Madrid y Barcelona por sí mismas se venden muy bien y realmente no creo que sea necesario que los recursos públicos se destinen al apoyo de determinadas iniciativas privadas que ya por sí mismas funcionan", ha apostillado.

Igualmente, muestra su comprensión con que las instituciones de ciudades más pequeñas sí apoyen estos eventos para que el circuito no sea solo "una cuestión de Madrid-Barcelona" y hace hincapié en que España tiene "uno de los mejores parques de estadios en Europa, habilitados para conciertos". Coincidiendo con el presidente de Live Nation, Miranda asegura también que las promotoras no intentan cambiar la dinámica de la elección de ciudades porque como empresas su cometido es "hacer los conciertos lo más rentables posible".

De este modo, reitera que no hay una "fijación por Barcelona, ni desinterés por Madrid", que es una ciudad "alucinante con un público importante". En este contexto, el CEO de Get In subraya que Madrid es "una de las ciudades de Europa que más conciertos recibe" y el WiZink Center se encuentra cerca del "top 3 de recintos de Europa que más conciertos realizan al año".

¿Más creatividad?

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona no cree que la elección de la ciudad para las giras de grandes artistas se deba solo a routing o disponibilidad de recintos, sino a que "Barcelona tiene más valores y más creatividad". El teniente de alcalde de Cultura, Jordi Martí, defiende: "Hemos conseguido que la cultura local barcelonesa, asociada a la cultura catalana, a una lengua, a un pasado milenario, sea interesante para los grandes artistas. Ese es el truco, no a golpe de talonario querer traer grandes programaciones".

Por otro lado, avisa que es un "error" pensar que conseguir más turismo suponga atraer grandes eventos y apuesta por continuar impulsado Barcelona como "un espacio efervescente culturalmente". "Eso es lo que va a provocar que los Bruce Springsteen del futuro decidan que no pueden construir su carrera sin estar asociados a nuestra ciudad", augura.

Mientras, desde la Concejalía de Cultura de Madrid prefieren no pronunciarse al tratarse de "un tema de espacios y promotores privados".