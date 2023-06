Lo más escuchado en Spotify en 2022: del éxito rotundo de Bad Bunny, hasta Harry Styles, Olivia Rodrigo o BTS

Vía Instagram / @badbunnypr

Este año, marcado por la vuelta a la normalidad real y a la vida que llevábamos antes de la pandemia, está llegando a su fin. Con el ocaso del 2022 podemos hacer un repaso por la mayoría de sectores e identificar los grandes éxitos de cada uno de ellos. Sin embargo, uno de los que más llaman la atención de la gente es el sector musical. Y en él, aunque durante muchos años YouTube mantuvo la hegemonía, hace ya varios que Spotify le robó el puesto.

El gigante sueco se corona un año más como la plataforma de escucha de música en streaming preferida por los usuarios, prácticamente a nivel mundial. Por ello, su recopilación anual de datos colectivos sobre los gustos y preferencias de sus oyentes es muy reveladora a la hora de conocer quiénes han sido los artistas que se han consolidado, quiénes se postulan como futuras promesas y quiénes validan su posición como líderes.

Sin embargo, si hay un rostro que destaca frente a los demás por copar las listas de éxito mes tras mes durante este año 2022 -algo que lleva haciendo desde el 2020- es Bad Bunny. El boricua tiene presencia en la mayoría de top 5 de este año, en las categorías de álbum, canción y artista más escuchado. Muchos ya hablan de él como uno de los grandes iconos musicales de esta década y cada vez son menos los escépticos del fenómeno 'Bad Bunny', pues ha acumulado este 2022 un total de 18.300 millones de reproducciones.

Los artistas más escuchados

Spotify aunó más de 381 millones de usuarios mensuales activos a finales de 2021, por lo que su balance de éxitos musicales a nivel internacional es uno de los más interesantes. Sobre todo porque la presencia de artistas de habla hispana en las listas de éxitos se consolida un año más, algo que cada vez sorprende a menos gente.

'Benito', nombre real del cantante y compositor Bad Bunny, también se coloca como el artista más escuchado del mundo y de los países hispanohablantes.

Le sigue la pista de cerca, una de las cantantes femeninas con mayor reconocimiento del pop inglés: Taylor Swift se coloca como la segunda artista más reproducida del año a nivel global, y en el primer puesto en Australia, Reino Unido, Irlanda, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Qatar, Eslovenia y Singapur, demostrando que su música traspasa sin problemas las fronteras internacionales.

Tras los dos reyes, completan el top Drake y The Weekend, potencias de Toronto, y la banda de k-pop BTS. El Top 5 de artistas más escuchados en 2022 queda de la siguiente forma:

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weekend BTS

Las canciones más reproducidas

En este aspecto, predomina el éxito de las canciones en inglés. La canción del verano siempre genera debate, pero esta vez, a nivel internacional, parece haber consenso: Spotify le da el premio de canción más reproducida en todo el mundo a 'As it Was', del británico Harry Styles.

El segundo puesto es para 'Heat Waves' de la banda británica de indie rock Glass Animals y el tercero se lo lleva STAY, la colaboración entre The Kid LAROI y Justin Bieber.

Sin embargo, la presencia del habla hispana vuelve a colarse en las listas de éxito de la mano de dos canciones de Bad Bunny: 'Me Porto Bonito' junto a Chencho Corleone y 'Titi Me Preguntó', con el cuarto y quinto lugar respectivamente. El Top 5 de canciones más reproducidas en 2022 queda de la siguiente forma:

As it Was - Harry Styles Heat Waves - Glass Animals STAY - The Kid LAROI feat. Justin Bieber Me Porto Bonito - Bad Bunny feat. Chencho Corleon Tití Me Preguntó - Bad Bunny

Los álbumes más escuchados

Los gustos respecto a álbumes son mucho más variados, por lo que en esta categoría los ganadores se dividen en varios géneros musicales. Sin sorprender a nadie, el oro al 'Mejor Álbum 2022' es para Bad Bunny por tercer año consecutivo, con Un verano sin ti. Este año, tanto este último como su álbum lanzado en 2020, YHLQMDLG se cuelan en la clasificación de las canciones, artistas y pódcast más escuchados de la plataforma.

De nuevo, Harry Styles sale ganador y ocupa el segundo lugar del top 5 con Harry's House. Una de las grandes revelaciones de este año ha sido, sin duda, la joven cantante Olivia Rodrigo, que ha logrado un éxito rotundo con SOUR, tercer álbum más escuchado este año.

Noticias relacionadas

Ed Sheeran, de las caras más conocidas del pop actual, se sitúa con su disco '=' en la cuarta posición. Finalmente, cierra la lista la rapera y cantante estadounidense, Doja Cat, con el álbum Planet Her (Deluxe). El Top 5 de álbumes más escuchados en 2022 queda de la siguiente forma:

Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny Harry's House, de Harry Styles SOUR, de Olivia Rodrigo =, de Ed Sheeran Planet Her (Deluxe), de Doja Cat

Siguiendo la trayectoria del panorama musical en los últimos años tocará esperar al año que viene para ver si alguien es capaz de destronar al gran Bad Bunny como ganador absoluto de la industria musical y que novedades se colaran entre los primeros puestos de las listas.