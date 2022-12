'Cites Barcelona' retrata el amor en tiempos de Tinder

Carlos Cuevas y Clara Lago, en el rodaje de ’Cites Barcelona’ en el Hotel W. / TVC

Hace casi ocho años, TV-3 se apuntó un tanto con Cites, serie catalana inspirada en una ficción británica que hablaba de relaciones y sacaba mucho más partido de Barcelona que su predecesora de Londres. La producción nos permitía observar los primeros encuentros de unos personajes de lo más diversos que buscaban amor, sexo o solo unos momentos de compañía. No todos acababan bien, como en la vida misma. Su creador, Pau Freixas, pensaba que la serie podía dar mucho más de sí, así que cuando le ofrecieron hacer una tercera temporada no lo dudó: el resultado es Cites Barcelona, que se ha acabado de rodar este lunes 12 de diciembre y que estrenarán en 2023 TV-3 y Amazon Prime Video.

Aunque el punto de partida es el mismo que en las entregas anteriores, las citas del título, han querido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos en los que Tinder y otras aplicaciones para ligar están a la orden del día. "Hace nueve años las citas por internet eran un tema prácticamente tabú, todo el mundo decía que se había conocido en un bar cuando en realidad se habían conocido en Tinder. Pero ahora son completamente normales, lo raro es conocerse en un bar", enfatiza Èric Navarro, showrunner y coproductor ejecutivo creativo junto a Freixas. Así que los personajes de Cites Barcelona recurren a las nuevas tecnologías para entablar relaciones.

Es lo que harán Jan (Carlos Cuevas) y Laura (Clara Lago) en el primero de los seis capítulos, rodado en el hotel W de Barcelona. "Son dos personas que han sido abandonadas por sus parejas en Nochevieja. Y se encuentran para ver si un clavo saca a otro clavo", avanza la actriz de Ocho apellidos vascos y Limbo.

Su compañero destaca el incentivo de interpretar un papel como este, bastante diferente a los que le solemos ver. "En esta industria hay unas inercias y cuando haces un personaje que funciona te suelen dar otros del mismo tipo. Pero aquí tengo una cita muy distinta a otras que he tenido en la ficción, donde hacía personajes más líderes y seguros de sí mismos. Aquí Jan es más vergonzoso, tímido, va a remolque del personaje de Clara", apunta el protagonista de Merlí. Sapere aude y la reciente Smiley, que tiene claro el mejor lugar para tener una cita: "Si acaba en casa es que ha ido bien".

De Carmen Machi a Miguel Ángel Muñoz

Junto a ellos, en otras citas (hay dos por capítulo y todas son autoconclusivas), estarán actores como Pablo Rivero, Manuela Vellés, Betsy Túrnez, Eduard Buch, Aida Oset, Ricard Sales, Jordi Llovet, Gonzalo de Castro, Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Carolina Yuste, Miguel Ángel Muñoz, Aina Clotet, Ajay Kumar, Andrea Álvarez, Pol López, Pep Ambrós, Alejo Sauras, Albert Ausellé, David Verdaguer, Berta Castañé, Berta Bayarri, Joana Vilapuig, Vito Sanz, Antonio Hortelano y Carme Balagué. Y tres repetidoras de las anteriores temporadas: Eva Santolaria, Laia Costa y Nausicaa Bonnín.

La historia de estas dos últimas, que interpretaron a Paula y Sofía, es algo que Navarro creía que le había quedado pendiente. "Yo siempre pensé que tenían que acabar juntas y durante años le he estado enviando a Pau capturas de Twitter de gente que pensaba lo mismo. Así que decimos que en esta tercera temporada, al menos, había llegado la hora de que se reencontrasen", explica el guionista.

En los nuevos episodios lo que no habrá serán historias entrecruzadas de los diferentes personajes ni un segundo encuentro entre ellos, como pasó en las anteriores entregas. "Ahora son solo seis capítulos y no 13 como antes, así que no se podían repetir los personajes", justifica Freixas, también director de cuatro de los episodios.

En catalán y castellano

En la serie se combinan el catalán y el castellano y también se entremezclan el romanticismo, el sexo, la comedia, el drama, "el morbo y un punto de voyerismo", según Freixas. Pero, sobre todo, predomina el feel good. "Los personajes vienen con mochilas emocionales pesadas, pero son gente divertida. Hacen bromas, pero hablan de cosas importantes", considera Navarro.

La preciosa postal que sirvió Cites de Barcelona en sus dos anteriores temporadas se completa ahora con nuevas visiones de sus paisajes y calles, desde el barrio del Raval a la torre del teleférico y la azotea del hotel Ritz. "Un collage de las muchas ciudades que hay dentro de Barcelona dependiendo de la época del año, pero también de tu estado de ánimo", afirma Freixas. Pero puede que ese collage no esté acabado del todo, porque su creador estaría encantado de rodar una cuarta entrega.

De momento, la tercera se estrenará en 2023, el mismo día, en Amazon Prime y TV-3. Pero mientras que en la cadena autonómica esa jornada se verán solo los dos primeros episodios, la plataforma la ofrecerá ya entera. Porque puede que en el amor estemos viviendo nuevos tiempos, pero también en lo que respecta a la forma de consumir televisión.