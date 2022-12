Alfredo, el misterioso fotógrafo de la Barcelona pop (y rumbera) de los 60

Pósters de Los No, Los Polares y The Vampires que se exhiben en la exposición. / FOTO ALFREDO | FÉLIX MARTÍNEZ

Esta historia comienza el día en que Félix Martínez, alias Brubaker, un coleccionista de León apasionado de la escena pop española de los años 60, encontró en un mercadillo un lote de pósters de grupos barceloneses de la época. “Habría ocho o 10 carteles, aunque de ahí yo solo conocía a dos o tres bandas: Los Polares, Los No y alguna otra –relata Martínez-. Pero las fotos y las tipografías me fliparon. Tenían un toque moderno que no era nada habitual en otros carteles de esa onda. Así que me fijé en la firma, que en todos los casos era la misma: Foto Alfredo. Y pensé: joder, este tío es la caña”.

De ahí nació una pequeña obsesión que llevó a Félix Martínez a buscar por tierra, mar y Google más material de Foto Alfredo y, sobre todo, información para poder dar un contexto a sus hallazgos. La colección se fue ampliando pero la mayoría de las preguntas quedaron sin respuesta. La identidad de ese tal Alfredo que había retratado con ojo vanguardista a muchos de los grupos de beat y garaje que pululaban por Barcelona a mediados de los 60 seguía envuelta en un velo de misterio que la escasa información recogida no lograba atravesar. ¿Quién era Alfredo? ¿Cuál era su apellido? ¿Trabajaba solo o acogía en su estudio a otros fotógrafos? ¿Por qué se convirtió en el retratista preferido de buena parte de la escena pop local?

Mensaje en una botella

Para llamar la atención sobre el personaje y buscar respuestas a esos interrogantes, Félix Martínez ha organizado, en colaboración con el músico y activista cultural Alex Cooper (Alejandro Díez, en su vida civil), la exposición Foto Alfredo. Mensaje en una botella, que con el aval del festival Pruple Weekend se presenta en El Palacín de León hasta el 11 de febrero. “Intentamos dar con la pista de Alfredo, pero no conseguíamos casi nada y a mí eso me desesperaba. Teníamos unos pósters muy chulos pero no teníamos nada que contar sobre su autor. Y a Alex se le ocurrió la idea de aprovechar la exposición para lanzar un mensaje y pedir públicamente que si alguien conoce algún dato o alguna historia sobre Alfredo, la comparta con nosotros”.

Uno de los pocos testimonios de primera mano con los que ha contado hasta ahora Félix Martínez es el de Delfín Fernández Martínez, que fue batería y miembro fundador de Los Salvajes y que en su libro de memorias musicales Es la edad. Tocando los tambores con Los Salvajes (Ediciones Chelsea) dedica un párrafo a explicar una visita del grupo al estudio que Alfredo tenía en el número 87 de la barcelonesa calle de Conde del Asalto, hoy Nou de Rambla. Allí, según relata, el fotógrafo retrató a los músicos, editó sus rostros, los combinó en un cartel imitando las portadas de los discos de los Beatles y los Dave Clark 5 y realizó una impresión a gran tamaño que colocó en el escaparate de su local. “Delfín nos contó que luego muchos grupos iban donde Alfredo y le decían que querían una imagen como la de Los Salvajes”.

En la esquina superior izquierda, un retrato de Alfredo, "el fotógrafo de los artistas". / F. M.

Una visión integral

Al parecer, uno de los factores que las bandas valoraban era el hecho de que Alfredo no se limitaba a hacer las fotos en su estudio de Conde del Asalto, sino que se ocupaba también de diseñar los logotipos, elegir las tipografías, componer las imágenes e imprimir los carteles, afiches y postales en un pequeño taller de artes gráficas que tenía en el número 74 de la avenida Marqués del Duero (Paral·lel, en la actualidad). “Él les hacía la imagen a las bandas y lo controlaba todo, de principio a fin –apunta Martínez-. Creo que en algunos casos hasta les retocaba el nombre, añadiendo la palabra Group para hacerlos más internacionales. Tener esa visión integral de cómo tenía que presentarse un grupo era algo muy avanzado para la época. Y se nota que se fijaba mucho en el trabajo de Robert Freeman [fotógrafo de los Beatles] y otros fotógrafos ingleses del momento”.

De todos modos, ese fascinante despliegue de imaginería pop en blanco y negro constituye solo una pequeña parte de la obra acreditada a Foto Alfredo de la que tenemos noticia. La firma de "el fotógrafo de los artistas" (así se anunciaba) está presente también en numerosas portadas de discos y retratos de destacadas figuras de la escena rumbera local (Peret, Chacho, Chele…), de la copla y del flamenco, así como de boxeadores y de artistas de variedades –magos, vedettes, bailarinas, cómicos- que en esos días actuaban en los teatros del Paral·lel y en los cabarets del Barrio Chino. “En su conjunto, el trabajo de Alfredo ofrece un retrato muy interesante de todo ese mundo diverso que se concentraba en una pequeña zona de Barcelona en una época muy determinada, y por eso nos parece tan necesario darle visibilidad y hasta reivindicarlo como autor”.

Sara Montiel

El rastro de Foto Alfredo continúa en los años 70 –“trabajó con grupos de rock progresivo, pero el estilo ya era diferente, con fotos a color hechas en la calle”- y se pierde a finales de esa década. “De todo el material que he podido localizar, lo último que aparece firmado como Foto Alfredo es una sesión de fotos que Sara Montiel se hizo en un estudio de la calle Rocafort en 1979 o 1980 –dice Félix Martínez-. Son unas fotos bastante chulas, muy warholianas, pero tengo la sensación de que la composición no es de Alfredo aunque lleve la firma de su estudio”. A partir de ahí, nada.

La exposición que estos días se presenta en León se circunscribe, en cualquier caso, a la era pop de Foto Alfredo, con carteles de grupos más o menos conocidos -Los Polares, The Vampires, Los No, Tony Ronald Group, Los Mahuttes…- y de otros que pasaron por la escena musical barcelonesa sin dejar apenas rastro, como Los Snobs (no confundir con la banda que un tiempo después se transformó en Los Buenos), Los Reyes, Grupo X, Los Doubling’s, Luis XV, Los Cron's o Los Sonámbulos. “Queremos que la gente nos dé información sobre Alfredo –insiste Martínez-, pero también sobre todos esos grupos. A mí me encantaría saber, por ejemplo, quiénes eran Los Snobs; que apareciera el cantante o el guitarrista y nos explicara su historia”.