La huella de Badalamenti en Barcelona: más allá de David Lynch

“Hoy no hay música”. Oculto tras unas gafas de sol, con tono neutro y sin más explicaciones, David Lynch se despidió a su manera del compositor Angelo Badalamenti a través de su intransferible canal meteorológico en Youtube, donde el director de Terciopelo azul nos explica cada día qué tiempo hace en Los Ángeles y nos desea buena suerte. El universo extraño de Lynch no sería lo mismo sin la música espectral y serpenteante de Badalamenti, fallecido este lunes a los 85 años según informó su familia, pues fue quien mejor supo deslizarse por los vericuetos expresivos del director, sus extrañas fantasías oníricas. No es posible, en fin, imaginar una película de Lynch sin los enigmáticos ambientes sonoros modelados por Badalamenti.

Un poco al modo del tándem compuesto por Nino Rota y Federico Fellini, Badalamenti y Lynch formaron una entidad audiovisual inseparable a lo largo de los años, representado en las bandas sonoras de la citada Terciopelo azul, Twin Peaks, Corazón salvaje, Carretera perdida, Una historia verdadera y Mulholland Drive. Se suele explicar que Badalamenti y Lynch empezaron a trabajar por casualidad, pues el músico, también profesor de canto, llegó a Terciopelo azul en 1985 para ayudar a Isabella Rossellini a interpretar Blue Velvet, de Bobby Vinton, como Lynch pretendía. El director quedó encantado y, de propina, le propuso componer una canción para la película. “David me sugirió que hiciera algo cósmico, como si flotase en el tiempo. Compuse una música muy abstracta que le gustó. El resultado fue Mysteries Of Love”, relató en su día Badalamenti, que fue quien propuso a Lynch que la canción fuera interpretada por la etérea Julee Cruise.

La llorada cantante norteamericana, fallecida el pasado junio, fue crucial también en la que, seguramente, sea la colaboración más memorable de Badalamenti y Lynch: la banda sonora de la serie Twin Peaks, cuyo vaporoso tema central, titulado Falling, se convirtió en un gran éxito desde que se estrenó el primer capítulo de la serie en 1990 en la cadena ABC, recibiendo un Grammy en la categoría de mejor interpretación de pop instrumental.

De Lynch a Barcelona-92

El éxito de Twin Peaks convirtió a Badalamenti en un músico de elevado prestigio, hasta el punto de componer el tema que acompañó la emocionante entrada de la antorcha olímpica en el estadio en la ceremonia inaugural de los Juegos de Barcelona-92. Un detalle poco conocido: Badalamenti compuso una atmosférica versión inicial de la que debía ser la canción Amigos para siempre, aunque al final fue descartada en beneficio del ya clásico de Andrew Lloyd Webber que interpretaron Josep Carreras y Sarah Brightman (y Los Manolos).

Badalamenti pondría música también al anuncio de Freixenet de aquel quimérico 1992, dirigido por Bigas Lunas y protagonizado por Antonio Banderas y Sharon Stone. En aquellos tiempos de gloria, realizó las orquestaciones de dos de los mejores discos de Pet Shop Boys, Actually (1987) y Behaviour (1990), así como colaboraciones con ilustres del peso de Liza Minelli, Dusty Springfield, David Bowie y Shirley Bassey. Nacido en Brooklyn (Nueva York) el 22 de marzo de 1937 en el seno de una familia italoamericana, Badalamenti era un músico desconocido antes de firmar el score de Terciopelo azul, pues, tras estudiar música en varias escuelas de Nueva York, se había especializado en escribir canciones para espectáculos teatrales, así como en la orquestación y músicas incidentales para espacios de televisión. Como no podía ser de otro modo, su penúltimo trabajo acreditado sería para Lynch, la banda sonora de la fascinante tercera temporada de Twin Peaks, en 2017 antes de cerrar su carrera con el tema principal del thriller sobrenatural de culto Portal al más allá (2018), protagonizado por Nicolas Cage.