Muere a los 85 años el compositor Angelo Badalamenti, creador de 'Twin Peaks'

El compositor estadounidense de origen italiano Angelo Badalamenti, colaborador habitual del cineasta David Lynch y creador de la melodía de "Twin Peaks", falleció este domingo a los 85 años por muerte natural, informó hoy el periódico Los Angeles Times.

"La familia del compositor Angelo Badalamenti confirma que falleció el 11 de diciembre por muerte natural acompañado de su familia", comentó su agente y amiga Laura Engel al medio estadounidense.

La carrera de Badalamenti estuvo fuertemente ligada al trabajo de Lynch al haber colaborado con su música en filmes como "Blue Velvet" (1986) y "Mullholand Drive" (2001), así como en la serie de televisión "Twin Peaks" (1990).

Con este último trabajo, el músico ganó un Grammy en 1991 y obtuvo tres nominaciones al Emmy, y la venta del álbum tuvo un éxito comercial en al menos 25 países.

El encuentro entre el cineasta y Badalamenti se dio cuando un productor recomendó al compositor como maestro de canto para Isabella Rossellini en "Blue Velvet". Badalamenti compuso la partitura orquestal del tema musical homónimo y apareció en el filme como pianista.

Desde entonces no pararon de colaborar juntos, siendo el álbum "Thought Gang", lanzado en 2018, uno de sus últimos proyectos en el que recuperaron la música del filme "Twin Peaks: Fire Walk With Me", de 1992.

Pero Badalamenti -quien tuvo una formación como músico clásico- también trabajó con una gran diversidad de cantantes desde Nina Simone, Nancy Wilson y Shirley Bassey hasta David Bowie y Paul McCartney, por mencionar algunos.

Además, su obra fue más allá del cine, pues también compuso la banda sonora del videojuego "Fahrenheit" y varias de las fanfarrias olímpicas de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Hasta ahora, Lynch, quien usa las redes sociales para dar reportes de clima y anuncios semanales sobre la llegada de los viernes, no ha hecho ninguna declaración pública sobre la muerte de su amigo.