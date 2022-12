Ana de Armas, nominada a mejor actriz en unos Globos de Oro que buscan recuperar el prestigio

Se suele decir, a modo de cliché descolorido, que los Globos de Oro son la antesala de los Oscar. Por supuesto, los galardones que entrega cada año la controvertida Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés) no son la antesala de nada, porque su criterio suele tener algo de caprichoso y su prestigio está por los suelos, pero sí que sirven como pista interesante sobre lo que pueden deparar los premios de la Academia de Hollywood. En este sentido, las nominaciones para los Globos de Oro de 2023, dadas a conocer este lunes, han puesto el foco en varios títulos que, seguramente, acabarán copando la temporada de premios, como Los Fabelmans, de Steven Spielberg, Almas en pena en Inisherin, de Martin McDohnagh, Todo a la vez en todas partes, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Elvis, de Baz Luhrmann, y Tár, de Todd Field. Y, además, invocando al cine más popular con la inclusión de colosales blockbusters como Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski, y Avatar: el sentido de agua, de James Cameron. No es mala estrategia para intentar salir de la crisis de imagen en las que los Globos de Oro chapotean desde hace tiempo.

De la larga lista de nominados, tanto en cine como en televisión, destaca la presencia de Ana de Armas, cuyo formidable trabajo como Marilyn Monroe en la discutida Blonde, de Andrew Dominik, le hace optar al Globo de Oro a la mejor actriz dramática, donde se enfrentará a Cate Blanchett (Tár), Olivia Colman (El imperio de la luz), Viola Davis (La mujer reina) y Michelle Williams (Los Fabelmans). No será una experiencia nueva para la actriz hispano-cubana, pues ya estuvo nominada al premio a mejor actriz de comedia o musical en 2020 por su papel en la primera entrega de Puñales por la espalda.

Bombazo con los Daniels

La película con más nominaciones es, con ocho, Almas en pena en Inisherin, el nuevo trabajo del director de Tres anuncios en las afueras, que ya anunció sus intenciones en la última Mostra de Venecia al conquistar el premio al mejor guion y mejor actor para Colin Farrell. El bombazo de este lunes lo dio, sin embargo, Todo a la vez en todas partes, la delirante e inabarcable comedia fantástica de los Daniels (Swiss Army Man), que sumó seis nominaciones, incluida mejor comedia y dirección. La categoría de mejor película dramática tendrá este año el empaque de lo realmente grande, pues competirán Avatar: el sentido del agua, Elvis, Los Fabelmans, Top Gun: Maverick y Tár; lo mismo que la de mejor dirección, ya que enfrentará a James Cameron, Steven Spielberg, Baz Luhrmann, Martin McDonagh y los Daniels. Un gran pero: la escasa, por no decir nula, presencia de mujeres entre los nominados de las grandes categorías: solo Sarah Polley por el guion de su Ellas hablan.

En cuanto a la mejor comedia o musical, las candidatas no son cosa menor: Babylon, de Damien Chazelle, Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion, de Rian Johnson, El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund, y las citadas Almas en pena de Inisherin y Todo a la vez en todas partes.

Premios televisivos

Las nominaciones televisivas no depararon grandes sorpresas y abundaron los valores seguros. En la categoría de mejor serie dramática, optarán al Globo de Oro las temporadas de despedida de Better call Saul y Ozark, que se enfrentarán a La casa del dragón, Separación y la cuarta entrega de The Crown. Y en la categoría de mejor serie de comedia, las contendientes serán las segundas temporadas de Solo asesinatos en el edificio, Hacks y Colegio Abbott, así como The Bear y Miércoles. Muy reseñable es la selección de nominadas a mejor miniserie o serie antológica, con la presencia de The White Lotus, The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes, Pam y Tommy, Encerrado con el diablo y, por supuesto, Dahmer–Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer.

Cierta normalidad

Los Globos de Oro recobran una cierta normalidad para su edición de 2023, después de que en los últimos años su reputación cayera en barrena hasta el extremo de que en este 2022 ni siquiera hubo ceremonia de entrega de premios ni retransmisión televisiva o por streaming. En febrero de 2021, un reportaje de investigación de Los Angeles Times desvelaba los tejemanejes de la hermética Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), una entidad formada por solo 86 periodistas de ética cuestionable y nula diversidad racial, lo que provocó que la industria de Hollywood le hiciera el vacío absoluto a la espera de cambios radicales en su funcionamiento. Tom Cruise, por ejemplo, devolvió sus tres Globos de Oro y la NBC canceló la retransmisión de la gala, que se celebró a puerta cerrada. En el colmo de lo desangelado, los ganadores fueron anunciados por Twitter.

Los Globos, por tanto, buscan este año redención, aunque nadie sabe si recobrarán el aliento o, en cambio, se desinflarán para siempre. Tras las presiones recibidas, la HFPA ha llevado a cabo una serie de necesarias reformas, como la prohibición a sus miembros de recibir regalos y la inclusión de 21 nuevos miembros, seis de ellos de raza negra. Las medidas han servido, de momento, para que la cadena NBC vuelva a retransmitir los premios, que tendrán lugar el 10 de enero en una gala como las de antes, cuyo presentador será el cómico Jerrod Carmichael.