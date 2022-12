Críticas de discos: Tom Petty and The Heartbreakers, Stormzy, Model Shop, Esbjörn Svensson, Pepino Pascual

Una incidencia fatal, derivada de una combinación tóxica de medicamentos, se llevó hace cinco años a Tom Petty, días antes de cumplir los 67, y desde entonces no dejan de ver la luz productos discográficos de diverso calado: antologías, acopios de rarezas, ediciones alternativas. La maquinaria no descansa, aunque en ningún caso hablamos de morralla, y menos aun tratándose del objeto (cuatro compactos, seis elepés) que ahora tenemos entre manos, este Live at the Fillmore 1997, reflejo de una serie de noches de gloria de Tom Petty and the Heartbreakers.

No se trata de un álbum en directo más, sino del testimonio de una iniciativa inhabitual, los 20 conciertos que la banda ofreció en la histórica sala de San Francisco (un auditorio con solo 1.315 plazas convertido en olla a presión) entre los meses de enero y febrero de 1997. Bolos en los que no estaba en juego la presentación de ningún álbum (dos años después llegaría el álgido Echo), sino la recreación de una parte de su obra y, sobre todo, el homenaje a los pioneros que un día motivaron a esta tropa a hacer música.

De las 58 canciones incluidas (otras 14 pistas corresponden a parlamentos y presentaciones), 35 son versiones que reflejan el sentido influjo de esas fuentes originarias, con rock and roll de primera hora, zarpazos de blues y vestigios de la British invasion. Un temario que Petty y compañía se toman como si fuera suyo, con visible mimo, revelando toda una educación sentimental.

Fuerte impronta de los trofeos que acaso asaltarían sus oídos cuando eran unos críos, desde un Lucille más próximo al de The Everly Brothers que al de Little Richard, a impetuosos asaltos a Chuck Berry y Richard Berry. Vibrantes incursiones soul (Green Onions), reconocimientos a los Stones, The Kinks y The Zombies, y el gesto hacia un autor por el que Petty siempre sintió debilidad, J. J. Cale, en un musculado Call Me The Breeze. Un par de números se ven reforzados por sus autores: Roger McGuinn (“mi mentor durante muchos años”, lo presenta Petty), sumándose a It Won’t Be Wrong, de The Byrds, con sus armonías corales y el tintineo de las doce cuerdas, y el vozarrón de John Lee Hooker abriéndose paso al galope en Find My Baby (Locked Up In Love Again).

Algunos temas resultan demasiado obvios, como ese (I Can’t Get No) Satisfaction, pero prevalece la franqueza de mostrar sus influencias a corazón abierto más que el exhibicionismo de erudición musical. Completando el temario con sus propios temas (no faltan American Girl, Free Fallin o Mary Jane’s Last Dance, así como una serena bacanal eléctrica de casi 12 minutos a costa de It’s Good To Be King), nos queda un documento lleno de vida, en el que se siente el calor popular y el estado de gracia de una de las mejores bandas de rock. Jordi Bianciotto