Fernando Rueda presenta 'Secretos de confesión': Mikel Lejarza, El Lobo, se descubre y muestra su cara más oculta

Mikel Lejarza se descubre y muestra su cara más oculta en Secretos de confesión

En el 50 aniversario de la Operación Lobo, el mayor golpe contra la banda terrorista ETA, Mikel Lejarza se descubre y muestra su cara más oculta en Secretos de confesión. El libro es también un homenaje a un hombre que ha dedicado toda su vida al servicio del país desde las sombras e incluye las declaraciones de jefes y compañeros del servicio de Lejarza, y de su familia, que por primera vez habla de la infiltración y de su relación con El Lobo.

Después del éxito de Yo confieso, con cerca de 40.000 ejemplares vendidos, el mejor espía de la historia de España, Mikel Lejarza, y el máximo especialista español en asuntos de espionaje, Fernando Rueda, vuelven a colaborar para reflejar la vida de El Lobo como ciudadano y como agente de inteligencia y sacar a la luz todo lo que no osó contar en la primera parte de sus memorias.

Un relato apasionante sobre lo que supone ser un espía hecho a sí mismo, para el que ETA tiene todavía una bala reservada, está estructurado en dos partes. En la primera la familia y miembros de los servicios secretos que han seguido de cerca el rastro del El Lobo comparten sus experiencias al lado de Mikel Lejarza y construyen el retrato más íntimo y personal del espía. En la segunda parte es el propio Lobo el que nos descubre sus secretos, informaciones que hasta ahora había mantenido ocultas.

Secretos de confesión también desmiente la hipótesis de que Lejarza no es quien dice ser, el joven decorador de Villaro captado para hacer labores de información: "[…] ETA sigue empeñada en desacreditarlo, incapaces de aceptar que un joven vasco sin experiencia les hiciera un agujero tal que casi acaba él solo con toda la organización".

Las otras voces de Secretos de confesión

Jefes, colaboradores y familiares de Lejarza se han abierto por primera vez a contar su experiencia al lado de un hombre que ha pasado su vida en la clandestinidad y han sacado a la luz la cara más íntima de El Lobo, al que rinden su homenaje desde las páginas del libro.

Fernando San Agustín, el precedente de El Lobo en ETAEl agente español más parecido a James Bond, en palabras de Fernando Rueda, es Fernando San Agustín, un hombre que pasó del ejercito a los servicios de inteligencia, en los que coincidió con Mikel Lejarza, al que llegó a tener escondido en su casa. "Mikel es un tipo digno de estudiar por lo que ha hecho. Gente en la historia que se haya infiltrado ha durado un mes o dos, pero no mucho más, porque te traicionan un montón de cosas. Tú mismo en los gestos... […] Lobo era el topo perfecto y no ha vuelto a haber otro igual".

San Agustín alaba el trabajo de El Lobo como agente negro, sin nómina ni carné oficial, y lamenta el trato que se la ha dado desde los servicios secretos españoles, que, como desvela, llegaron a querer eliminarlo: "En el servicio creo que se pensó en matar a Mikel. Cualquier organización tendría miedo de que cayera en manos de ETA. Y si caía, tendrían miedo a que cantara. […] Y alguna mente primitiva debió pensar que liquidarlo era una solución".

La pesadilla de ser familia de El Lobo: las hermanas y los cuñados

A pesar de la voluntad de la familia de mantenerse alejada de la vida pública y de la prensa (de la que han recibido diversas ofertas económicas que siempre han rechazado), las hermanas de Lejarza, así como el hermano de Mamen —la mujer de El Lobo, a quien conocimos en 'Yo confieso' —, cuentan por primera vez cómo han vivido todos estos años de clandestinidad. María Jesús y Mari Luz Lejarza no sabían nada de la vida oculta de su hermano hasta que un día de 1975, al salir a la calle, descubrieron la cara de Mikel en un cartel con el texto "se busca" y "El pueblo vasco nunca perdonará". Las dos hermanas cuentan también cómo vivieron sus padres, ya fallecidos, la experiencia:

Secretos de confesión, la presentación este martes 29 de noviembre. / EPE

"El sentimiento de nuestros padres cuando se enteraron de la infiltración de Miguel fue de un gran disgusto, se sintieron muy mal. Disgusto en el sentido de pensar cómo estaría, temor a lo que le podía pasar, pendientes todos los días de la radio, comiéndose la cabeza pensando qué podían hacer. […] siempre hemos vivido en vilo".

Carlos Prieto, agente operativo con Lejarza

Guardia Civil y agente cedido al operativo de Lejarza por el CESID, Carlos Prieto coincidió con El Lobo en sus años posteriores a la infiltración en ETA, cuando, a pesar del riesgo que corría, Lejarza coordinaba un equipo de agentes negros en la muga, controlando las rutas de ETA para cruzar la frontera entre España y Francia. Prieto habla de las cualidades de El Lobo: "No tardé en darme cuenta de que Mikel era un hombre fiel, lo que pasaba es que no era muy difícil hacerlo saltar por la carga emocional que llevaba soportando desde el 75, cuando salió de ETA".

Carlos Ramos, psicólogo clínico: el yo íntimo de El Lobo

Para redondear el retrato de El Lobo, Fernando Rueda cuenta en Secretos de confesión con el psicólogo clínico Carlos Ramos, que cree probable que "los profesionales de la infiltración tengan una fisiología especial": "La mente del infiltrado es de una especial complejidad, entre otras muchas razones porque se ve obligado a jugar con su realidad personal y su circunstancia, y a poner en práctica un sofisticado proceso psicológico de disociación que le permita desidentificarse de los suyos e identificarse con los otros, pero sin olvidar quiénes son realmente los suyos".

Las confesiones de El Lobo

Muchos se preguntan a qué dedica ahora su tiempo El Lobo. Sigue en activo, aunque ha cambiado la lucha contra el terrorismo por los entramados de la economía sumergida: dinero negro, grandes operaciones financieras, tráficos ilegales, High programs… Algo de lo que no habló en Yo confieso, pero que cuenta ahora: "La esencia de mi nueva ocupación va a quedar ampliamente explicada. Ahora ya puedo mostrar el escenario, a muchos de sus protagonistas y las operaciones sorprendentes y especiales que seguro que no dejarán indiferente a nadie".

Lejarza asegura que "si en la lucha contra ETA me jugaba la vida, en esta me la juego multiplicado por diez". Cuenta también que ha estado trabajando para formar un sucesor, un nuevo Lobo: "Yo he ido preparando un nuevo Lobo para tener continuidad, que a su vez creará un equipo de nuevos lobos. Será El Lobo de las nuevas tecnologías, que ofrecerá respuestas en un mundo radicalmente diferente al que me ha visto actuar. […] De esta forma, la sombra de El Lobo no desaparecerá".

Pero las revelaciones de El Lobo a Fernando Rueda, resultado de muchos meses "de intensa charla", no se limitan al presente. Sobre sus años de infiltrado, confiesa: "En tu mente llevas que no puedes hacerte un amigo, te podrá caer mejor uno que otro, pero nunca convertirse en amigo. Por ejemplo, me caía muy bien Pertur, porque era un político, un buen tío con sus ideas, estaba contra los asesinatos. Pero tú sabes que, por muy bueno que pueda ser, es tu enemigo, y si se entera de que eres de un servicio de inteligencia, te va a cortar el cuello".

Como consecuencia de la infiltración, explica El Lobo, son muchas las cosas que ha perdido, además de "la sonrisa". Los años de topo también ha tenido consecuencias en su salud mental: "No he vuelto a dormir nunca más como es debido. La posibilidad de moverme por mi tierra. He perdido poder ver a mis amigos; si quiero estar con alguien de la familia, tiene que ser muy a escondidas". Mikel reconoce que no votó en las últimas elecciones porque no existe para el censo electoral y desvela: "Cuando Javier Calderón llegó a director del servicio secreto ordena cortar conmigo y pienso que fue porque había sido leal al anterior Gobierno socialista".

Mikel Lejarza hace también balance de su vida de espía, de los aciertos y los errores que ha podido cometer. A pesar de todo, El Lobo no cambiaría nada: "¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido este camino? La verdad, soy incapaz siquiera de pensarlo. Este trabajo, perdón, esta vida, se mete en la sangre de manera atroz, te das cuenta de que no sabes vivir de otra manera, agudizas tus instintos con el tiempo, te haces más auténtico profesional, pero está el pero del profesional solitario".

En Secretos de confesión, Lejarza se sincera sobre su espiritualidad y cuenta que siempre se ha sentido amparado, protegido: "Yo siempre he ido con la pistola en el cinto y el crucifijo en el bolsillo. Lo que me hizo seguir adelante y aguantar los momentos más difíciles y malos fue creer en algo superior que me ha ayudado tanto. Nadie por sí solo es capaz de salir de tantas cosas, de una bueno, pero de tantas es imposible. Yo sé que he recibido una ayuda muy especial, estoy convencido"

Sobre los autores

Mikel Lejarza nació en Villaro (Vizcaya). En 1974 fue captado por el servicio secreto para infiltrarse en ETA con el alias mítico de El Lobo y consiguió asestar a la organización el mayor golpe de su historia. Después estuvo quince años jugándose la vida en misiones de alto riesgo contra el terrorismo dentro y fuera de España. En los últimos veinticinco años, ha entrado en el espionaje en otros mundos: los medios de comunicación, el mundo empresarial, el independentismo, el narcotráfic­­o o el mundo económico.

Fernando Rueda, doctor en Periodismo y profesor de la Universidad Villanueva, es el máximo especialista español en asuntos de espionaje. Es autor de Yo confieso las explosivas memorias de Mikel Lejarza, El Lobo, y del primer libro de investigación sobre el servicio de inteligencia español: La Casa. También ha publicado, entre otros, Al servicio de su majestad, Espías, KA: licencia para matar, Por qué nos da miedo el CESID, Servicios de inteligencia: ¿fuera de la ley?, Operaciones secretas, Las alcantarillas del poder, Espías y traidores y La Casa II. Además, es autor de las novelas Destrucción masiva, El regreso de El Lobo, El dosier del rey y La voz del pasado.

Noticias relacionadas