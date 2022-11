De Maluma a Omar Montes: los artistas que actuarán en el Mundial de Qatar...y que ya están siendo cancelados

3 Se lee en minutos S. C.



El mundial de fútbol de Qatar ya se ha convertido en histórico, pero no por los motivos correctos. Todavía no se habla de astros del balón, de goles épicos o de tandas de penaltis de infarto, se habla, de la discriminación hacia la mujer, de encarcelamiento de personas LGTBI, de la muerte de más de 6.000 trabajadores migrantes en la construcción del estadio o de corrupción. Es por eso que muchos artistas de la talla de Shakira, Rod Stewart o Dua Lipa han decidido no participar. Pero muchos, en su mayoría hombres, han decidido aislarse de las violaciones de los derechos humanos y apoyar igualmente el mundial de Qatar. Y, algunos, ya están siendo cancelados.

"Estaré animando a Inglaterra desde mi casa y estaré encantada de visitar Qatar cuando se establezcan todos los derechos humanos que prometieron cumplir cuando les concedieron ser la sede de esta competición", dijo Dua Lipa para confirmar que no actuaría en el mundial de Qatar debido a su discriminación de las mujeres y de las personas LGBT. Rod Stewart confesó incluso que le había llegado a ofrecer "una cantidad enorme de dinero, más de un millón de dólares por la actuación", pero que lo rechazó porque no le pareció correcto ir a "un país con esas ideas y valores".

Ante el apoyo de estas cancelaciones, también se negaron a ir Shakira y la cantante de "Toke", la canción oficial de la Selección Española, Chanel. Aunque la representante española de Eurovisión se planteó ir al mundial si la llamaban, aunque manteniendo su forma de vestir en escena y a su equipo LGBT, decidió finalmente no acudir por "una decisión personal".

Chanel confirma que no va a Catar porque allí no se respetan los derechos humanos: "Yo no voy al Mundial de Catar por ese motivo. Cuando dije por primera vez que tenía claros mis principios me refería a esto" https://t.co/18h9mnqYyQ pic.twitter.com/Y2Yq9IAuIm — Europa Press (@europapress) 18 de noviembre de 2022

Primeras críticas para Maluma

Los que, lógicamente, han accedido a actuar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar han sido Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares, los encargados de crear la canción oficial de Qatar 2022, Tukoh taka. El artista colombiano, que ya ha aterrizado en Doha, ha sido el primero en tener problemas por su participación en este evento lleno de polémica.

Maluma dice que la violación de derechos humanos en catar “no es algo en lo que deba involucrarme, vine a disfrutar de la vida” y acaba levantándose de la entrevista 🤢👇🏽 pic.twitter.com/YyPTFfHbl2 — Olympe Abogados (@olympeabogados) 19 de noviembre de 2022

El cantante latino ha sido preguntado en una entrevista sino tiene problemas con las violaciones de los derechos humanos que hay en Qatar. "Es algo que no puedo resolver, solo he venido aquí a disfrutar de la vida, de la fiesta del fútbol", respondió Maluma para, acto seguido, abandonar la entrevista. Una respuesta que, como era de esperar, ha despertado todo tipo de críticas en hacia el colombiano.

Sin embargo, no es el único artista que avala el mundial con su presencia, junto a él y sus dos compañeras de canción, las únicas mujeres confirmadas hasta el momento, actuarán en la ceremonia de inauguración el grupo Black Eyed Peas, el reguetonero Ozuna e incluso el ídolo mundial del K-Pop Jungkook, integrante de la banda surcoreana BTS. Todos ellos han recibido un baño de críticas en las redes sociales e, incluso, algunos de ellos han sido cancelados por acudir a Doha.

Conciertos de Omar Montes, J Balvin o Jason Derulo

Además de la ceremonia de inauguración, durante todo el campeonato se darán diversos conciertos en varios emplazamientos relacionados con el mundial y enmarcados en el FIFA Fan Festival. En el parque de Al Bidda actuarán artistas como el español Omar Montes, Clean Bandit o Sean Paul. Mientras, en el Doha Golf Club y en el lujoso W Hotel estarían también J Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David o Ne-Yo, entre otros.

Todavía está por ver cómo afecta a las carreras de estos artistas el actuar en un mundial cargado de polémica , pero lo que es seguro es que las críticas no se han hecho esperar

