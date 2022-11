Los artistas que actuarán en el Mundial de Qatar y los que han rechazado participar (¿entre ellos Shakira?)

2 Se lee en minutos Sergio del Amo



Poco importa quién se alce con el trofeo el próximo 18 de diciembre. La Copa Mundial de Fútbol, que este mismo domingo arranca en Qatar, pasará a la historia por motivos que poco tienen que ver con lo deportivo. Según The Guardian, hasta febrero de 2021, más de 6.500 trabajadores -sobre todo, provenientes de la India, Bangladesh y Nepal- fallecieron en las obras de los estadios. Y, más allá de cómo las mujeres siguen viviendo bajo el restrictivo sistema de tutelaje masculino, tampoco puede ignorarse que esta monarquía del golfo Pérsico condena la homosexualidad con penas de hasta cinco años de cárcel. Khalid Salman, embajador de la competición y exfutbolista internacional de la selección catarí, recientemente declaró en el canal alemán ZDF que los aficionados LGTBIQ+ que acudan al evento “tendrán que someterse a nuestras reglas”. Es innegable que la FIFA ha antepuesto los petrodólares a los derechos humanos.

Ante esta retahíla de ignominias, varios artistas han manifestado su repulsa a cantar en cualquier acto relacionado con el Mundial. Este es el caso de Rod Stewart, quien el pasado fin de semana confesó al diario The Times: “Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, para tocar allí. Lo rechacé. No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”. Dua Lipa, cuyo nombre se barajaba para la ceremonia inaugural, fue muy clara al respecto. “No voy a actuar ni he estado inmersa en ninguna negociación para ello. Estaré animando a Inglaterra desde la lejanía y deseando visitar Qatar cuando cumpla todos los requisitos de derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo”, hizo saber el domingo, a través de un story de Instagram, a sus más de 87 millones de seguidores.

A diferencia de en otras ocasiones, resulta curioso que la FIFA todavía no haya hecho pública la lista de estrellas que amenizará musicalmente la gala de apertura. En estos momentos, sólo se ha autoconfirmado Jungkook, integrante de la banda surcoreana BTS. Diversos medios internacionales apuntan a que Shakira entonará algún tema en el estadio Al Bayt, de la ciudad de Jor, este 20 de noviembre. Sin embargo, todo son conjeturas, aunque todo hace pensar que la de Barranquilla, finalmente, habría renunciado a actuar tras las muchas presiones y críticas recibidas. Según su entorno, a lo largo del día hará pública su decisión.

Quienes sí parece que estarán son la estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares: los tres firman Tukoh taka, el himno oficial del torneo, que llegará a las plataformas de streaming el viernes. Claro está, en las redes sociales, muchos de sus fans ya les están acusando de haber vendido sus principios por un suculento cheque.

Doja albergará decenas de conciertos durante el certamen. Por ejemplo, el FIFA Fan Festival -un recinto gratuito con capacidad para 40.000 aficionados, en el parque Al Bidda, vinculado a la organización del Mundial- ha anunciado la presencia de Omar Montes, el 30 de noviembre, y de Julian Marley, Clean Bandit o Sean Paul, en días posteriores. Asimismo, tanto en el Doha Golf Club como en el lujoso W Hotel, recalarán en las próximas semanas Black Eyed Peas, J Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David o Ne-Yo, entre otros. Aún está por verse si todos ellos, casualmente hombres, serán cancelados por prestarse a limpiar la imagen de un país que predica justo lo contrario que sus canciones.

