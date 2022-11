Qué hacer en Madrid esta semana: LesGaiCineMad, 'True West', MADn Circus, Sui Generis...

La actriz Youn Yuh-jung es la protagonista de esta edición del Festival de Cine Coreano, a quien conocemos de películas como Mujer de fuego, The Housemaid o Minari, historia de mi familia. Por esta última se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2021, así que si no tuviste ocasión de verla en su día, esta semana tienes una nueva oportunidad para disfrutar de ella en pantalla grande en los Cines Ideal. Junto a Minari, historia de mi familia, se proyectarán otros cuatro títulos protagonizados por la venerada intérprete surcoreana (Mujer de fuego, Abuela Gye-chun, The Bacchus Lady, Nido de víboras) y el cortometraje de cine independiente Mujeres del Bosque.