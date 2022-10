Paula Hawkins: “La venganza nunca sale bien. No optaría por ella, pero nunca se sabe”

La escritora británica Paula Hawkins. / PHOEBE GRIGOR

¿Venganza o perdón? "Ese es el dilema", asume la escritora británica Paula Hawkins. "Se supone que debemos perdonar, pero los personajes de mis dos últimas novelas, A fuego lento y Punto ciego, no contemplan esa opción. El personaje de esta última siente atrapado, arrinconado y solo ve aceptable la vía de la venganza. Ojalá no nos encontremos nunca en esa situación, porque la venganza rara vez sale bien y la recompensa que uno extrae de una venganza no siempre es la que uno espera. A nivel personal quiero pensar que yo nunca optaría por la venganza, pero nunca se sabe. Nunca digas nunca", añade la autora de La chica del tren, thriller psicológico con el que se convirtió en 2015 en una superventas con 27 millones de lectores en 50 países, y que la alzó en uno de los referentes del domestic noir, subgénero de la novela negra ambientado en entornos cotidianos como el hogar y protagonizado por personas corrientes.

Tras el resbalón de Escrito en el agua, hace un año se recuperaba con A fuego lento. Ahora Hawkins (1972) pasa por Barcelona, antes de participar en Madrid en Getafe Negro. Presenta Punto ciego (Planeta / Columna), novela corta que escribió durante la pandemia y por encargo para el programa Quick Reads, de la organización benéfica The Reading Agency, que cada año selecciona a autores de prestigio para fomentar la lectura entre adultos con carencias de alfabetización.

Atmósfera claustrofóbica

Está protagonizada por un triángulo de amigos inseparables desde niños: Edie, Jake y Ryan. Los dos primeros acaban casándose. Pero Jake es asesinado días después de una pelea matrimonial con Edie y Ryan es el principal sospechoso del crimen, que tiene lugar en una casa aislada sobre un acantilado escocés. "La escribí durante el confinamiento. Estaba en un lugar como ese, en Edimburgo, en invierno, con oscuridad y tormentas, con esa sensación que tuvimos de estar atrapados, de claustrofobia. Ese escenario dio forma al contenido y me sugirió la historia. Edie es una mujer con una vida normal hasta que de repente su entorno familiar y cercano se le gira como una tortilla y se le arrebata la seguridad que sentía, como nos pasó con el covid. Todo ese ambiente se trasladó a la novela", cuenta la autora, nacida en Salisbury, Rodesia (actual Zimbabue) e instalada en Londres desde 1989.

No sé escribir sin hablar del pasado. El pasado explica en lo que una persona se ha convertido

El objetivo primero de Punto ciego es cautivar a lectores de bibliotecas, hospitales, prisiones, centros educativos y refugios para personas sin hogar. "Al ser por encargo me debía limitar a 20.000 palabras. Me pedían que no bajara el nivel de escritura, pero sí que simplificara algo el lenguaje. Y yo simplifiqué la estructura para no marear al lector. Busqué una historia más lineal pero manteniendo mi estilo", explica Hawkins, a la que el oficio de periodista que ejerció en sus inicios le resultó "útil en esta novela negra más breve que requería condensar e ir al grano".

Y sí, mantiene su estilo de domestic noir. "Creo que tiene éxito porque mucha gente se identifica con mis personajes o se pone en su lugar. Cualquiera puede pensar que le puede pasar lo que a ellos. Y describo lo peorcito que uno puede imaginar, lo que a nadie nos gustaría que nos pasara, miedos muy del día a día, que tienen que ver con las relaciones familiares y de amistad. Es en esos espacios donde las mujeres y los niños son más vulnerables y donde es más posible que sean víctimas de actos atroces. Entornos que se supone que deben ser seguros pero donde las cosas se tuercen".

La culpabilidad

"No sé escribir sin hablar del pasado, es algo recurrente en mis historias -admite-. El pasado explica en lo que una persona se ha convertido. Suelo estirar un hilo del pasado de un personaje y lo retuerzo". No le interesa la investigación policial, sino lo que mueve a alguien normal a hacer algo terrible. En Punto ciego plantea si es tan culpable quien comete una agresión como quien la oculta. Opina que es peor cometerla que callar, pero añade que "para la víctima seguramente sí compartan el mismo nivel de culpa, porque su sensación es de que nadie se puso de su lado".

Hawkins, que ya trabaja en una nueva novela "oscura y espeluznante", dice, escribe siempre "sabiendo quién es el culpable, pero sin planificar excesivamente, porque durante la escritura van surgiendo ideas e hilos nuevos que conectar". No sabe si Punto ciego acabará en película como sí ocurrió con La chica del tren. De aquella adaptación, protagonizada por Emily Blunt, quedó satisfecha, asegura. "Me gustó. Fueron fieles y auténticos al respetar el ambiente oscuro y sombrío, aunque a algunos los decepcionara que la ambientaran en Nueva York y no en el Londres original. Pero eso es el cine".

‘Punto ciego’ Paula Hawkins Traducciones: Aleix Montoto Planeta 160 páginas | 16,90 euros

Noticias relacionadas