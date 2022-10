Las críticas de cine de la semana: 'Amsterdam', 'El cuarto pasajero', 'L'immensità'...

Noëlle, una chica del extrarradio parisino que se dedica a realizar grafitis en las azoteas, debe esconderse después de que, por accidente, haya desbaratado un negocio de drogas por valor de 6.000 euros de unos tipos del barrio. Busca refugio en un centro no institucional destinado a la integración social. Pero resulta un lugar bastante especial. Es una suerte de organización llamada Los compañeros de oficio. Acogen a jóvenes desarraigados y con problemas diversos, les dan cama y manutención, y les instruyen en el arte culinario o en el de la fabricación de vidrieras. Pero a veces sus miembros no resultan muy distintos a los de una secta por mucho que una de sus integrantes sea Agnès Jaoui, que intenta dotar de entidad a un personaje algo desdibujado, que promete más de lo que ofrece. Llevan bandas, respetan jerarquías algo anticuadas, interpretan canciones de bienvenida, tienen apariencia de claustro monacal y muy divertidos no son. Dos mundos literalmente opuestos que, evidentemente, entran en colisión: la instrucción y disciplina del centro frente a la rebeldía e individualidad de la chica desconfiada por naturaleza. El filme funciona a partir de demasiado lugares comunes, planteando situaciones límite que se resuelven con mucha facilidad. El descubrimiento casi en forma de epifanía del arte de las vidrieras es lo que da más consistencia a esta bienintencionada película. Q. C.