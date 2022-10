El Metropolitano será el punto de partida para Primavera Sound Madrid: un festival 'espejo, pero no idéntico' al de Barcelona

El público accediendo al festival Primavera Sound. Jordi Cotrina

La edición madrileña de Primavera Sound, que tendrá como escenario principal la Ciudad del Rock de Arganda del Rey entre el 8 y el 11 de junio, contará como punto de encuentro con el estadio Cívitas Metropolitano. De allí saldrán los 400 autobuses que actuarán como lanzaderas para acercar al público a los conciertos que se celebren en ese recinto, a unos 40 kilómetros de la plaza de Cibeles. En el entorno del estadio se instalará una fan zone como las de los partidos de fútbol donde los asistentes al festival podrán entretenerse con conciertos y puestos de gastronomía antes de inciar su camino hacia Arganda. Esos desplazamientos serán gratuitos para quienes tengan entrada o abono.

Además, Primavera Sound celebrará en el mismo estadio una jornada inaugural de conciertos gratuitos con artistas de primer nivel el miércoles 7 de junio, algo que también suele hacer en su edición barcelonesa. Para asistir no será necesario tener entrada para el festival. Desde el lunes 5 de junio empezará a haber también conciertos sueltos en diferentes salas de las capital, una iniciativa que busca fomentar el vínculo entre el tejido cultural de la ciudad y sus artistas (que ocuparán una pequeña cuota del cartel), con una marca, la de Primavera Sound, que es una de las más potentes de la música en directo a nivel internacional.

Estas han sido las principales novedades anunciadas esta mañana en la rueda de prensa que ha servido como presentación oficial de Primavera Sound Madrid, una edición “espejo pero no idéntica”, según han comentado sus responsables, de la que se celebrará la semana inmediatamente anterior y como cada año en el Fórum de Barcelona. El impacto económico que se espera para la ciudad y el conjunto de la región madrileña es de 150 millones de euros, ha señalado Alfonso Lanza, director de Primavera Sound, que también ha dicho que el festival pretende contribuir a que Madrid se convierta "en un destino cultural de referencia".

La de hoy ha sido la puesta de largo de Almudena Heredero, nombrada hace unos meses directora de Primavera Sound Madrid y que ha dicho asumir el cargo "como un auténtico reto, pero también con una enorme ilusión, compartida por el amplio equipo que me acompaña". El festival barcelonés abrió hace unos meses oficina en Madrid, y desde entonces esta no ha dejado de crecer, como lo seguirá haciendo hasta que se celebre. Nacida y residente en la capital, Heredero ha contado que lleva más de diez años trabajando con Primavera Sound y muchos más en la industria de la música. A ella le ha tocado presentar toda la parte logística del evento y enseñar el vídeo y la maqueta con el proyecto de lo que construirán en los 350.000 metros cuadrados de la Ciudad del Rock, "un recinto espectacular que es único en Europa, con enormes facilidades y que nos da amplias posiblidades de horarios y de sonido que no se encuentran fácilmente en otros recintos de entorno urbano". La Ciudad del Rock está rodeada en sus cuatro costados por kilómetros de campo, alguna fábrica aislada y una cantera lejana. No hay forma posible de molestar a los vecinos, un problema que en los últimos años se ha convertido en muy serio para la edición barcelonesa del festival.

Maqueta del recinto de Primavera Sound Madrid en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey que se ha mostrado hoy en la rueda de prensa. /

Los organizadores saben que uno de los grandes retos de este festival será el de la movilidad. Desplazar a los cien mil asistentes que se esperan, fundamentalmente desde la capital, no va a ser tarea fácil. Heredero ha sido quien ha mencionado la flota de 400 lanzaderas gratuitas que cubrirán de manera constante el trayecto de ida y vuelta desde el Cívitas Metropolitano, una ubicación que tampoco está en el centro de la ciudad, pero que era de las pocas que les permitía organizar un centro logístico de la envergadura que será necesaria en los días del evento. Además, habrá aparcamientos (limitados y bajo reserva) tanto en el estadio como en la Ciudad del Rock para quienes decidan desplazarse en su vehículo privado, si bien ha dicho que la prioridad para un festival como este, que hace gala de sostenibilidad, es el transporte público. También ha asegurado que se están estudiando otras iniciativas con las administraciones. Arganda del Rey cuenta con una estación de Cercanías de Renfe, pero desde ese punto hasta el recinto hay unos cinco kilómetros de distancia que apenas se pueden recorrer por autopista.

Desde la política, viento a favor

Hoy era también el día del encuentro con los políticos, y en la presentación han estado presentes el alcalde de Arganda del Rey, Pedro Guillermo Hita Téllez, la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Más allá de las mútuas bendiciones y agradecimientos, la más entusiasta ha sido Levy, conocida aficionada a la música indie. "Primavera Sound, ¡os estábamos esperando!", ha dicho exultante la delegada, que ha celebrado que el festival hermane a estas dos ciudades españolas (ella es barcelonesa), pero también con otras capitales del mundo en las que ya se está celebrando: lo hace en Oporto desde hace una década, ha debutado en Los Ángeles este verano y a lo largo de las próximas semanas lo hará en Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Ha celebrado además el momento de "pujanza" que vive Madrid, y que se refleja también en el desembarco del Primavera. "Madrid es una ciudad de la que todo el mundo habla, y sabemos que hay muchos ojos internacionales puestos sobre Madrid".

De izda. a dcha., Alfonso Lanza, Marta Rivera de la Cruz, Almudena Heredero, Andrea Levy y Pedro Guillermo Hita Téllez, durante la presentación de hoy. / Comunidad de Madrid

Levy ha hecho además referencia al momento que vive la industria de la música en directo. "Yo este verano quise poner el acento en que la burbuja de los festivales no podía suponer una carga negativa para el conjunto de los festivales que se celebran en la ciudad de Madrid y los profesionales que trabajan detrás de ellos durante todo el año para lograr que estos eventos sean un éxito. Y Primavera Sound es un festival que en este sentido nos da seguridad, la tranquilidad de que se celebra con esa profesionalidad de los grandes eventos internacionales".

Preguntados los organizadores por la aportación económica de las diferentes administraciones, la respuesta ha sido que estas no realizan ninguna. "El de Barcelona es un festival sin subveciones públicas", ha señalado Alfonso Lanza, que ha añadido que, de llegar a hacerse alguna, será para ayudar al plan de movilidad. Respecto a la comparación con su gran rival festivalero en la comunidad, el Mad Cool, Lanza ha dicho que "llevamos 20 años haciendo el festival y nos ha ido muy bien sin mirar a los lados, ni en España ni en Europa. Nosotros competimos con nosotros mismos, con un nivel de exigencia muy alto". Y ha insistido en que "el Primavera no viene a competir con Mad Cool, ni con Tomavistas, ni con Paraíso ni con ninguno de los festivales que hay ya en Madrid. Viene a complementar la oferta de Madrid, precisamente porque es un festival que no tiene comparación con ningún otro. No solo en España, sino en Europa: por la línea artística, por el formato...".

Del cartel del festival lo único que se sabe por ahora es que, como los del resto de Primaveras, será paritario entre artistas femeninas y masculinos y muy parecido al de Barcelona (coincidirán un 98% de artistas). El único nombre que se ha conocido hasta el momento es el de la banda británica Depeche Mode, un anuncio que en las últimas semanas ha dado lugar a innumerables chascarrillos políticos, dado que se trata del grupo favorito de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que incluso tiene en el brazo un tatuaje en su honor. Fuentes de Primavera Sound han negado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que contar con ellos se tratara de un guiño a Ayuso. "Hace mucho tiempo que los teníamos bookeados, porque las gestiones con este tipo de artistas tan grandes se hacen con dos años de antelación. Pero es verdad que cuando llegamos a la primera reunión con la presidenta, esta nos dijo: 'bueno, me traeréis a Depeche, ¿no?'. Cuando le explicamos que ya estaban cerrados, nos dijo: 'Perfecto. Creo que vamos a llevarnos bien'".

