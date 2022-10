Sen Senra, Nathy Peluso, Ptazeta… Los 16 artistas que deberían arriesgarse con el Benidorm Fest

SloMo lo tenía todo para arrasar: una escenografía de infarto, una melodía actual, un equipo de baile vertiginoso, un carisma único… y, en especial, una cantante a la altura de hacer todo ello impoluto. Posiblemente, casi sin darnos cuenta, hayamos estado frente a la candidatura española más redonda de nuestro paso por Eurovisión. Su medalla de bronce supo a oro, pues el ímpetu y la libertad con las que trabajó eran desconocidas para España. El cambio que introdujo RTVE con el Benidorm Fest surtió efecto: Rigoberta Bandini, Tanxugueiras, Azúcar Moreno y Rayden revolucionaron un país a menudo desencantado con el famoso certamen. El triunfo no fue sólo de Chanel, el resto de participantes vieron cómo sus carreras despuntaban en los meses venideros: conciertos, festivales, entrevistas, reproducciones… De ahí que, tras el éxito cosechado, muchos se estén postulando para la próxima edición. El prestigio (y la exposición, claro) es uno de los principales alicientes, lo que estaría dando a la cita una entidad propia.

Por ahora se desconoce quiénes formarán parte de la selección final, pero el interés no ha dejado de crecer desde el pasado 15 de mayo. Según lo previsto, los solistas y grupos que formarán parte de la competición se conocerán el 25 de octubre. Aunque ya se han desvelado algunas novedades: habrá 16 concursantes, la presentadora será Mónica Naranjo, el jurado estará presidido por Nacho Cano, se venderán entradas a partir de 20 euros, el autotune se vetará… En cuanto al sistema de votación, éste se mantendrá igual: el 50% del resultado dependerá del voto del jurado y el otro 50% del público (25% del televoto más 25% de una muestra demoscópica). En caso de empate, ganará el artista que mejor puntuación reciba del comité profesional. Si bien el plazo para presentar propuestas cerrará el próximo 10 de octubre, el revuelo lleva semanas instaurado en las redes sociales. A los deseos de los eurofans se han ido sumando los mensajes subliminales de ciertos intérpretes. Sin embargo, no todos llegarán: a continuación, seleccionamos los nombres que deberían arriesgarse con el BeniFest.

Desde el lanzamiento de Mami (2019), la popularidad de Ptazeta no ha parado de crecer. A medio camino entre Bad Gyal y Lady Gaga , esta canaria ha hecho del trap una seña de identidad. Aunque, si por algo ha sido reconocida, es por su habilidad para mezclar este género con sonidos latinos. El mejor ejemplo es Quieres: el tema que lanzó con Aitana el pasado julio ya acumula 15 millones de reproducciones en YouTube. Puro fuego para corazones destemplados… Pues su discurso no es sólo artístico, también tiene un puntito activista: es lesbiana y lo dice sin dobles sentidos.

Zetak

Pop luminoso de vocación global. Un poco melancólico. Con salpicaduras folk. Y en euskera. Así podríamos definir la apuesta liderada por Pello Reparaz. No obstante, una de las fortalezas de esta cuadrilla navarra es su particular forma de aunar solera y vanguardia. Una pretensión que no se reduce a lo musical: a nivel escénico y estético, han desarrollado una imagen que hace crecer cada una de sus composiciones. Como ejemplos, Hitzeman y Erramun Martikorena. No en vano ganaron el premio MIN al mejor álbum independiente en 2021.