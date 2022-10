Naomi Watts, abanderada de la menopausia

La actriz Naomi Watts, en uno de sus retratos en Instagram. / ARCHIVO

Desde el año 2000 cada 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Esto se acordó entre entre la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la idea de crear conciencia sobre la necesidad de prestar atención a la salud de la mujer y prevenir las enfermedades más frecuentes en esta etapa. Y es que, según la OMS, en 25 años habrá más de mil millones de mujeres con 50 años o más (el triple que en 1990).

Además de este organismo internacional, ahora Naomi Watts, una de las intérpretes más famosas de Hollywood, se ha unido a la causa hablando abiertamente de la menopausia, criticando a la industria del cine por orillar a las mujeres de más de 40 y hasta lanzando su propia línea de salud y belleza enfocada a este público femenino. Stripes se llama.

La actriz británica, que el pasado mes cumplió 54 años, no solo es la protagonista de la última serie de éxito de Netflix, Vigilante, sino que también está triunfando en Instagram con sus vídeos haciendo pedagogía de la menopausia, el periodo de su vida en el cual se encuentra ella ahora mismo y del que, a diferencia de otras mujeres víctimas de una cultura que aún se avergüenza de la naturaleza humana, la estrella de cine se siente "muy orgullosa".

La actriz que debutó en el cine con Mulholland Drive (2001) y que se unió a Juan Antonio Bayona en Lo imposible (2012) se ha sincerado recientemente en un post sobre su menopausia precoz, pues le llegó antes de cumplir los 40 años (algo que solo afecta a 1 de cada 100 mujeres). "¿Te asusta la palabra menopausia?" -comienza su escrito-. ¿Y eso por qué? No es más que una fase natural de la vida, además de algo que afectará directamente a la mitad de la población e indirectamente a la otra", continúa. "Creo que es hora de que las mujeres en esta fase de la vida o en este grupo de edad estén bien representadas. Hemos estado desatendidas en los medios, las historias y el marketing durante demasiado tiempo (...). Conquistemos el estigma y abordemos el secreto y la vergüenza que hemos sentido y ayudemos a crear una base más saludable para las generaciones futuras. Envejecer es un privilegio y un momento para que nos sintamos orgullosas de nuestras experiencias acumuladas, para sentirnos empoderadas...".

Tabú cansino

La madre de los adolescentes Sasha (15) y Kai (13), junto a su marido, el también actor Liev Schreiber, ha emprendido desde hace un tiempo una lucha particular para acabar con este viejo tabú. La intérprete cree que ya ha llegado la hora de erradicar todos esos estigmas relacionados con el fin del ciclo reproductivo, algo que Watts ha explicado que afectó a su propia madre.

"Mi madre siempre me hablaba de ese sentimiento de invisibilidad que tenía cuando dejó de ser fértil. Y eso no está bien: las mujeres seguimos aquí, somos capaces de seguir destacando. En último término, queremos que las mujeres se sientan dueñas de su tiempo, de sus vidas, y que lo reciban con entusiasmo y orgullo", ha señalado la actriz en una reciente entrevista con la revista Us Weekly.

El machismo de Hollywood

En la misma charla tampoco ha tenido reparos en criticar a Hollywood y en cómo ha tratado históricamente a las actrices.

Cuando Naomi Watts logró su papel decisivo en Mulholland Drive, de David Lynch, tenía 33 años, era ya casi una anciana a los ojos de Hollywood. "Me dijeron: ''Será mejor que hagas muchas cosas porque todo termina a los 40, cuando te vuelves infollable [sic]. ¿Cómo?, ¿qué significa eso exactamente? Luego lo pensé : ''Oh, claro. Cuando ya no eres reproductiva, cuando esos órganos ya no funcionan, y ya no eres sexi. Eso me enfadó muchísimo", ha recordado.

Veintiún años después, dos nominaciones al Oscar y docenas de premios, Watts ha demostrado que se equivocaban los que pensaban que "se acabó a los 40". Y ella está decidida a luchar contra los prejuicios que sufren las mujeres por algo tan natural como el envejecimiento.

En la misma línea, la actriz (y cofundadora de ONDA Beauty) también acaba de lanzar una marca de bienestar para la menopausia, Stripes, que casualmente echa a rodar este 18 de octubre, justo a tiempo para el Día Mundial de la Menopausia. A saber, cremas y sérums faciales, aceites corporales, así como geles e hidratantes íntimos, y suplementos vitamínicos.

