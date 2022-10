Sofi Oksanen: "El negocio de los vientres de alquiler de ucranianas continúa en el extranjero"

"El poder de Putin se basa en las crisis, rupturas, fronteras... Y como ya no es joven y necesitaba impulsar su liderazgo, tenemos la guerra", asegura la escritora finlandesa

Tras su éxito internacional con 'Purga', la escritora finlandesa Sofi Oksanen ambienta 'El parque de los perros' en la Ucrania postsoviética y pone el foco en la industria de la fertilidad. Este jueves protagonizó la Biennal del Pensament que se celebra en Palma.

La ONU acaba de condenar las anexiones ilegales de Rusia en Ucrania. ¿Sirve de algo?

Ya sabíamos que las anexiones que ha hecho Rusia son ilegales, como las anteriores. También lo sabíamos y fueron condenadas por muchos países. Todas siguen el mismo esquema de conquistas coloniales y Putin lo ha hecho otra vez porque lo que necesita es propaganda.

Dicen de su último libro que fue visionario sobre lo que está sucediendo ahora. ¿Es porque Europa miraba a otro lado?

Sí. Si se analizaba la situación, se veía venir desde la Revolución Naranja de 2004 y lo que ocurrió una década después con Crimea. El poder de Putin se basa en las crisis, las rupturas, las fronteras... Los países occidentales pusieron sanciones en su momento y está claro que veían lo que pasaba, pero fueron perdiendo el interés y miraron para otro lado. Ese fue el gran error, aunque no se han dado cuenta hasta ahora. Y como Putin ya no es joven y necesitaba impulsar su liderazgo, tenemos esta guerra en Ucrania, que ha sido siempre un país central para Europa. Es tan central y visible que no se ve, pero desde la Atenas clásica era su granero. Continúa siendo la cesta del pan de Europa a pesar de que no le prestábamos atención hasta hace poco.

Ha denunciado el «lavado de cerebro» que se ha realizado en los países exsoviéticos. ¿Ahora ocurre de forma más soterrada?

Cambia la tecnología, aunque las herramientas son las mismas, es decir, la parte psicológica y la económica, principalmente. Si los países occidentales hubiesen estudiado los métodos de presión e influencia que ejercía Rusia, como hicieron con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, hubiesen entendido y parado la gran variedad de sistemas que empleaba para la manipulación. Sin embargo, no lo hicieron y solo miraron el dinero de Rusia, como sigue ocurriendo actualmente, por lo que las cosas continúan igual en este sentido para quienes permanecen bajo la influencia y el relato del régimen.

¿Qué supondrá la adhesión de Finlandia a la OTAN?

La política internacional ha cambiado por completo desde el comienzo de la guerra en febrero. Antes los finlandeses apenas se posicionaban, eran más callados y querían mantenerse neutrales, aunque Finlandia tenga las ideas de occidente. Sin embargo, las agresiones de Rusia han llevado a un cambio radical y Finlandia está preparada para entrar en la OTAN. Tiene buenos recursos militares y son compatibles con el resto de fuerzas, aunque falta ponerlos en práctica.

¿Cuál es la situación actual de los bebés ucranianos nacidos de vientres de alquiler?

En primavera hubo muchas noticias internacionales sobre la situación de los recién nacidos en los refugios antiaéreos y la falta de personal médico, con una sola persona para decenas de niños. Sé que se activaron donaciones y las organizaciones humanitarias pudieron hacer llegar los bebés a sus padres.

¿El negocio continúa?

Ahora los clientes extranjeros no pueden viajar a las clínicas y numerosas mujeres ucranianas han huido como refugiadas. Sin embargo, este éxodo beneficia al tráfico de personas y la situación económica de las mujeres es aún peor que antes de la guerra, por lo que el negocio de la trata y el de los vientres de alquiler continúa en el extranjero. Las agencias de este tipo tienen incluso personal ucraniano, también refugiados, y acceden a ellas fácilmente.

En sus novelas combina lo personal con lo político. ¿Qué le motiva más como escritora?

No se pueden separar porque las acciones y el modo en que se comportan las personas están unidos a su contexto vital.

¿La primera ministra de su país, Sanna Marin, ha vuelto a bailar en público?

Ese no fue el problema. Así lo vendió la prensa sensacionalista, pero había mucho más. Estaba totalmente borracha justo en una semana en la que debía afrontar negociaciones muy importantes para Finlandia. Sus capacidades tenían que estar al cien por cien.

