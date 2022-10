Qué hacer esta semana en Madrid: el festival She Makes Noise, arquitectura pandémica y lo mejor en animación

La quinta edición del Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid pone este año el foco sobre la animación china y trae a Matadero, Cineteca y el Centro Comercial Plaza Río 2 una selección de películas tanto históricas como contemporáneas. Se proyectarán clásicos como The Monkey King: Havoc in Heaven, de 1961, o El pincel mágico de Ma Lian, de 1954, cortometrajes del Shanghai Animation Film Studio y trabajos actuales como Silver Bird and Rainbow Fish, El país de los insectos o Splash, una cinta inspirada en las obras del pintor David Hockney. No faltarán las sesiones de cortometrajes, con piezas procedentes de 13 países diferentes, y un amplio programa de actividades comisariado por la especialista en animación Carolina López.