Las recetas "sencillas que dan el pego" de Pau Arenós

Ferran Imedio



Pau Arenós no solo come, y mucho y muy bien, sino que también cocina, y mucho, y más que bien por mucho que él diga que no y se autodefina como un chef "resolutivo". Sus familiares y amigos lo certifican. Por eso tenía su lógica que el también escritor dedicara un libro a sus recetas. Las ha recopilado en Cocina en casa. 101 recetas originales, resultonas y familiares (Debate), que este jueves ha salido a la venta.

Arenós, que el fin de semana previo a la entrevista con motivo de su lanzamiento elaboró "seis platos nuevos", admite que piensa "muchas horas en comida y en recetas" porque la frontera que separa su vida profesional de la personal ha desaparecido. Gastronómicamente hablando. Por eso suele reinterpretar en casa, con sus recursos, aquellas creaciones que le sorprenden y agradan de los restaurantes que visita, así que habla de recetas "propias y apropiadas".

"Son ideas sencillas con un resultado atractivo que dan el pego. Parece más de lo que hay porque en realidad son muy fáciles de ejecutar", subraya Arenós, que estructura cada elaboración en tres partes: ingredientes, paso a paso y por qué. Y en ese por qué se explica el origen del plato.

El gastrónomo metido a cocinero no tiene uno preferido, aunque desliza algunos que por alguna u otra razón guardaría entre su top 10: los callos de pulpo, la ensalada mecano con cruasán ("parte de un plato de Nandu"), la col con beurre blanc ("que es una preparación para un pescado y el resultado es muy satisfactorio"), el escabeche diferente de sardina ("tan fácil que da vergüenza"), la gamba, suquet y huevo abuñuelado ("tiene dos salsas y un tratamiento para dejar la gamba en su punto"), las carrilleras con salsa de fricandó ("una descontextualización porque es un producto inesperado, igual que los calamares a la carbonara")...

Podría seguir hasta contar 101, pero mejor echar un vistazo al libro y probarlos en casa. Como Arenós.

