La exposición de la que todo el mundo habla en Madrid y que no te puedes perder

La exposición 'Tim Burton, el laberinto', que repasa su trayectoria y personalidad, no está dejando indiferente a nadie. A través de dibujos, bocetos, maquetas u objetos de su filmografía, esta exhibición ofrece en Madrid recorrido caleidoscópico y nunca visto de las múltiples facetas artísticas del conocido autor de cintas como 'Beetlejuice' o 'Ed Wood'.

El artista y director de cine ha explicado que esta exposición se diferencia de otras muestras centradas en su obra, como la que protagonizó en el Museo Moma de Nueva York, en que el concepto de 'laberinto' representa perfectamente su proceso creativo.

"Recuerdo, a lo largo de mucho tiempo, sentarme a dibujar y pensar: 'Oh ese sería un gran personaje', o 'eso podría ser una animación genial'", ha compartido el autor, "para mí lo importante es el proceso y por eso me gusta hacer películas, porque puedes jugar con diferentes medios, con la luz y con la oscuridad, con escenarios, con vestuario... y eso es para mi lo divertido".

La muestra, que se puede visitar en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid, está dispuesta de tal manera que cada recorrido es único, dependiendo de la elección de caminos que realice el visitante en cada una de las salas que la componen. Bocetos originales de Tim Burton nunca antes vistos, cuadros, recreaciones hiperrealistas de los personajes de sus películas, vestuario original, instalaciones de video mapping y gigantes figuras elaboradas a partir de modelado 3D de los dibujos del artista, todo ello acompañado de las bandas sonoras de sus filmes, contribuyen a pintar una detallada representación del proceso creativo del cineasta.

Hallazgos sorprendentes y material inédito

Burton ha compartido cómo los comisarios de la exposición se desplazaron hasta su hogar en Burbank, California, para descubrir algunas de las obras expuestas que, en muchos casos, el artista había olvidado incluso que existían. El cineasta, que se ha reconocido como un acumulador de objetos, ha confesado sentirse sorprendido por alguno de los hallazgos, al tiempo que ha destacado la magnitud de la exposición, equiparándola a la producción de una de sus películas.

La exposición cuenta también con materiales creados específicamente para esta muestra, como esculturas originales de gran tamaño de personajes inéditos o pantallas donde se pueden observar animaciones de los dibujos a lápiz, tinta o acuarela del propio Burton. "Me encanta", ha afirmado el artista sobre la exposición que recorre todos los aspectos de su obra, "me hace viajar en el tiempo, cuando me sentaba a dibujar en mi cuarto y me imaginaba los dibujos cobrar vida".

El autor ha destacado la estrecha colaboración que ha mantenido con los promotores de la instalación, la empresa Letsgo, quienes le presentaron la idea para crear esta experiencia inmersiva. "Es como cuando haces una película, se trata de un esfuerzo compartido", ha reflexionado, "ahí está la emoción, en ver artistas compartir ideas. Me he sentido muy a gusto, con la pintura, con las texturas, con la calidad de todo...lo cual que tiene mucha importancia para mi".

