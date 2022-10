Brian Eno, estrella de la música en defensa del clima: "Controla tu atención, no la regales"

A punto de publicar su primer álbum en seis años, el músico y visionario mantiene fuerte su compromiso con el planeta. Hablamos con él hace unos días con motivo del festival barcelonés Fixing the Future, la cita en la que se han debatido los tiempos que están por venir

El compositor, productor y activista británico Brian Eno.

Brian Eno definió buena parte del pop del siglo XX –fundó Roxy Music, experimentó con David Bowie, reinventó a Talking Heads y U2, dio a luz el sonido 'ambient'–, pero los paseos por su leyenda se le atragantan. Está demasiado ocupado en el futuro. Lanzó en 2021 EarthPercent, una iniciativa que empuja a las gentes de la industria de la música a ceder una porción de sus beneficios para combatir la crisis climática. A punto de sacar el primer álbum en seis años, 'ForeverAndEverNoMore', acaba de pasar por el festival Fixing the Future, en Barcelona.

P. ¿Qué puede hacer un artista por el clima?

R. Puede hacer que la gente vuelva a enamorarse del mundo. La mayor parte de la conciencia medioambiental no proviene de leer a los científicos, sino de ver documentales, leer ficción, escuchar música. El artista tiene la capacidad de dirigir la mirada de los otros.

P. ¿Dónde recomienda dirigirla?

R. Estamos en medio de una guerra por la atención. Quienes más la quieren son Facebook, Google, Instagram, porque la convierten en dinero. Es un recurso más valioso que el petróleo, y nos empuja constantemente a la ira, que es el cebo. Gran parte de mi obra propone a la gente: "Controla tu propia atención, no la regales". Dónde pones tu atención es el acto más político que haces. Yo propongo cosas que permitan a la gente parar.

El mundo de la distracción está diseñada para que dejes de pensar"

P. Lo dice un hiperactivo de manual. Compositor, productor, artista visual, empresario.

R. ¡Soy la primera audiencia de mis propias ideas! Admito que cuando acabo una obra, tengo apenas unos 10 minutos en los que me siento libre. No dura mucho, pero no estoy en el mundo de la distracción, diseñada para que dejes de pensar.

P. ¿Qué diría que es lo revolucionario?

R. Lo más revolucionario es construir comunidades poderosas. El mayor peligro es la atomización, que la definición de 'éxito' sea lo que tú tienes y lo que yo tenga.

Solo soy un estudiante de arte. Me molesta cuando la gente me trata de estrella"

P. Es uno de los músicos mejor pagados del planeta, según un ránking reciente. Incluso tiene un asteroide con su nombre.

R. Eso fue cosa de un fan. Yo solo soy un estudiante de arte. De hecho, me molesta cuando la gente me trata de estrella. No me siento así. Fui parte de una escena y es muy difícil saber qué porción era mía.

P. Se lo rifaban. De Bowie a Coldplay.

R. La gente me llamaba 'genio' y me inventé la palabra 'scenio', alguien que escucha todo lo que pasa a su alrededor. En casa no había dinero, fui educado por el Estado y tuve la fortuna de encontrarme a lo largo del camino a gente de la que cogí trocitos de sus mentes.

P. ¿Por qué le da tanta grima poner el retrovisor?

Ni siquiera recuerdo la mayor parte de mi vida pasada. Cuando me envían fotografías mías me pongo enfermo. Es como si me colocaran una mochila con piedras.

No recuerdo la mayor parte de mi vida pasada. Cuando me envían fotografías mías me pongo enfermo"

P. Solo una cosa: ¿qué queda del que fue?

R. Queda el gusto por jugar y hacer cosas inusuales. Hay días que me levanto y digo: "Tengo 74 años, probablemente no viva más de 12 o 15 más, ¿qué puedo hacer?". En cierto modo explica mi activismo ambiental.

P. ¿Le preocupa acercarse al límite?

R. En absoluto. Siento alegría de estar vivo en este momento. Es emocionante estar conectado con tantas otras mentes como nunca antes. Pero también tengo miedo por el futuro de mis dos nietos, por el de todos. Para poder hacer que el mundo sea incluso posible hay que obrar muchos cambios.

Tenemos que respetar a las mujeres. No podemos perder la mitad de la inteligencia"

P. Coja el megáfono y arengue.

R. Tenemos que respetar a las mujeres como es debido porque, si no, echamos a perder la mitad de inteligencia. Tenemos que respetar a los pueblos indígenas, por idéntico motivo. Y repensar todo el sistema económico, no por una cuestión ideológica, sino pragmática: es el único modo de tener un futuro.

P. No parece que vayamos en esa dirección.

R. La ofensiva neoliberal está muriendo. Hay un trabajo fresco y nuevo que no vemos, porque el radar de los medios está orientado hacia las celebridades, las reinas y los políticos. Espero que, más pronto que tarde, giren el radar.

P. ¿En su baño qué revistas hay?

R. Palladium, Noema, New Scientist –de ciencia–, la London Review of Books, el Financial Times.

Si no volviese a escuchar a Bach en mi vida, no me importaría"

P. Las de música y arte están en lugares más ventilados.

R. [Ríe] Estoy trabajando en una idea que siempre me ha interesado: por qué existe el arte, por qué hacemos elecciones estéticas, por qué amo a Beethoven y detesto a Bach...

P. ¿Detesta a Bach?

R. Si no volviese a escucharle en mi vida, no me importaría.

P. Habría costado adivinarlo.

R. Mucha gente piensa que el arte es como la salsa 'gravy' que se echa sobre el estofado de los domingos. Pero las sensaciones son el inicio de nuestra percepción del mundo, y de la posibilidad de imaginar mundos alternativos. En eso participa el arte.

