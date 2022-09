Lang Lang: "La paternidad es un gran cambio"

El pianista Lang Lang. / SIMON WEBB

El intérprete más mediático de la clásica sorprende con The Disney Book (Deutsche Grammophon) con música a piano de famosas melodías de películas animadas de Disney. Incluye desde clásicos de Mary Poppins y Pinocho a Mulán, Frozen y Encanto. A veces la interpretación de Lang Lang está arropada con la Royal Philharmonic Orchestra o por cantantes como Sebastián Yatra y de Andrea Bocelli.

P. ¿Cómo surgió el proyecto?

R. Siempre quise grabar música de los dibujos animados. La animación estuvo presente en una parte importante de mi infancia. Hace tiempo que pensaba en reunir en un disco mis canciones favoritas de películas animadas como Transformers, Frozen, Coco, Tom & Jerry, Los Picapiedra y temas de manga japoneses. Como había muchas películas de Disney me he centrado en ellas.

P. ¿Ha sido fácil?

R. Para nada. Hemos adaptado las canciones más icónicas con estilos muy diferentes. Algunas suenan a Liszt, otras a Chopin, Schumann o Rachmáninov. Pero también las hay que se acercan al jazz y también a la música latina que aparece en Don't Talk About Bruno. Intentamos llevar lo mejor de la música clásica a las canciones de Disney. Parece fácil cuando lo escuchas pero exige un duro trabajo. Piensa que hemos tenido que volver a escribir toda la partitura. Todo lo que hemos grabado es material nuevo.

P. ¿Era un proyecto anterior al covid?

R. Empezó en realidad en 2016, cuando toqué ¡Suéltalo!, de Frozen, en el parque Disneyland de Shanghái. Fue la primera piedra del disco de este disco donde el piano lleva la voz cantante. Lo es todo, la voz solista y la orquesta.

P. Siempre ha dicho que la música que escuchó cuando era niño en un episodio de Tom & Jerry donde sonaba la Rapsodia Húngara núm. 2 de Liszt le marcó. ¿Este disco puede despertar el interés de los más pequeños hacia la clásica?

R. Lo que a mí me ocurrió al escuchar esa melodía en Tom & Jerry es un ejemplo maravilloso del poder de la música. Muchos niños conocen las canciones originales de Disney, las bandas sonoras. Hemos sido muy cuidadosos a la hora de trasladarlas al piano para hacerlo cantar de forma que puedan conectarse con otro estilo, el del piano clásico, que desconocen.

P. ¿Qué canciones de Disney cantaba más antes de grabar el disco?

R. ¡Suéltalo!, de Frozen; Recuérdame de Coco y La estrella azul, de Pinocho. Esta precisamente es una canción que en el disco canta mi mujer, Gina. Lo hicimos pensando en nuestro hijo que ahora tiene un año y medio.

P. ¿Cómo ha transformado ese bebé su atareada vida con conciertos en todo el mundo?

R. Estamos encantados con él. Es nuestro pequeño ángel. Me encanta verle sonreír y estar con él. Tengo ganas de estar junto a él y eso hace que me haya tomado las cosas de manera más pausada. He tenido que adaptarme. La paternidad es un gran cambio.

P. ¿Cuándo le volveremos a ver en Barcelona?

R. Tengo previsto presentar aquí mi proyecto Disney en verano.

P. Las películas Disney son cuentos de fantasía pero en todos las historias hay una parte de verdad. ¿Con cuál se identifica más?

R. Entre las más recientes Coco me ha tocado la fibra. En esta sociedad no se habla de la muerte ni de las personas que nos han dejado y esta historia ambientada en la cultura mexicana habla de aquellos seres queridos que ya se han ido, de la importancia de no olvidarles. Desde que la vi me he preocupado de tener cerca fotografías de mis antepasados. Estamos todos tan ocupados siempre que es una manera de conectar con la familia, de recordar de dónde venimos.

P. ¿Alguna película más?

R. Toy Story también me tocó, aunque yo no soy de tirar juguetes. Curiosamente no hay ningún tema de la película en el álbum pero sí habrá un streamming de 'You've got a friend in me'.

P. ¿Cuál es su personaje Disney favorito?

R. El Pato Donald. Me encanta porque aunque es travieso, terrible, divertido, tiene algo tonto y a veces incluso es molesto, es un personaje entrañable.

P. ¿En qué ha cambiado la vida tras el covid?

R. A parte de la paternidad, el gran cambio en mi vida privada, en la profesional intento seguir con mis conciertos y con nuevas aventuras y nuevo repertorio clásico. Mi Fundación sigue ocupando una parte muy importante de mi vida. Quiero enseñar a entender y amar esta música tan maravillosa a niños de todo el mundo. Cada año presentamos a algunos de nuestros estudiantes en el Carnegie Hall de Nueva York. En España hicimos un curso de verano pero me gustaría hacer más cosas, no solo con estudiantes de música sino con alumnos de primaria.

P. La música, como el deporte, requiere de mucha dedicación desde joven si se quiere llegar a la cima. En ambos, la competencia es brutal. ¿Son comparables ambos mundos?

R. Aunque hay ciertas similitudes, creo que la música es menos competitiva que el fútbol porque cada intérprete es un ganador. Ambos exigen concentración y disciplina. Pero en un gran concierto pero no nos enfrentamos a nadie, solo al público.

P. ¿Le falta algún sueño por realizar como pianista?

R. Ahora tengo 40 y lo que más deseo es seguir haciendo lo que me gusta. Aspiro a tener una larga carrera, ese es mi objetivo. He de mantener la disciplina para ello, sin ella será difícil tener una gran carrera los próximos 20 años.

P. ¿Grabará música contemporánea?

R. No. Me interesa más descubrir la música de compositores que generalmente no toco. Recientemente hice un tour con la música de Falla. Me gustaría hacer más repertorio español aunque mi próximo disco estará dedicado a Saint Saëns. Prefiero explorar la música que me atrae y me gusta a tocar algo que, aunque sea del siglo XXI, no siento ninguna conexión.

