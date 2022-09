Daniel Sánchez Arévalo: "Mis personajes están siempre obligados a bucear dentro de sí mismos"

El director, guionista y novelista Daniel Sánchez Arévalo. / ANDER GILLENEA | AFP

4 Se lee en minutos Inés Álvarez



En sus películas, Daniel Sánchez Arévalo (Madrid, 1970) se ha sumergido en universos masculinos protagonizados por personajes que acostumbran a encarnar al menos uno de sus muchos actores fetiches, con Antonio de la Torre y Raúl Arévalo a la cabeza. Pero ahora ha sentido la necesidad de explorar el mundo femenino y lo ha hecho de sopetón, con una una historia protagonizada por cinco amigas que emprenden un viaje tras serle diagnosticado un cáncer a una de ellas, que es la que cuenta Las de la última fila, de estreno en Netflix el viernes, 23. Un viaje espacial, pero sobre todo emocional, que parece descrito por una mujer, pero no: es producto de la mirada respetuosa de un empedernido observador que humildemente ha aceptado la supervisión de su chica, que recibió el proyecto con ilusión..

P. Primero de todo: ¿le ha gustado la serie a su novia?

R. Sí, y para mí eso era muy importante, porque la he hecho para ella.

P. Mejor que cualquier diamante. Pero a usted también le apetecía adentrarse en el universo femenino, ¿cierto? Porque hasta ahora ha sus películas las protagonizan hombres.

R. Sí, no es que me apeteciera, es que tenía esa necesidad. Y ya la satisfaje un poco cuando escribiendo una novela, 'La isla de Alice', porque el personaje protagonista es femenino y el resto de personajes básicamente también. Pero me apetecía hacer una incursión en el terreno audiovisual. Y esa ha sido mi principal motivación. Yo esta idea la tenía hace años y no le acaba bade dar forma. Lo logré cuando le dije a mi chica lo que quería contar y se le transformó un poco la cara. Poco tiempo después, me llamó Verónica Fernández, de Netflix y me dijo: ¿Qué tienes entre manos? ¿Qué te apetece hacer? Le conté la idea y también le cambió la cara. A partir de ahí fue un viaje de de casi tres años de creación.

P. En sus ficciones acostumbra a crear un mundo cerrado para sus personajes. Y ocurre en esta serie, pese a que sus personajes estén de viaje y un tanto asilvestradas.

R. Nunca lo pienso de manera consciente, pero tienes toda la razón. Creo espacios, universos, que están un poquito aislados del mundo exterior. Aquí son cinco chicas en un viaje, en un lugar concreto, viviendo sus propias experiencias, y al final yo creo siempre mis películas y esta serie es un viaje al interior de uno mismo. Los personajes se ven al final obligados a bucear dentro de sí mismos para intentar resolver sus propios conflictos y encontrar cierta paz para enfrentarse a la vida. Pero es verdad que yo suelo llevar a mis personajes a un sitio estanco, no están tan en contacto con el aquí y ahora del mundo en el que vivimos.

P. También es del sello Sánchez Arévalo mezclar drama y comedia. Y esta no es una excepción. Hay momentos divertidos y otros intenso con diálogos muy intensos.

R. Mis personajes son muy verborroicos y de expresar lo que sienten y lo que piensan. Luego hay una mezcla y esa especie de conflicto interno. Pero, sí, hay grandes momentos. En los que se enfrentan a sí mismas y acaban verbalizándolo. Las amigas llevan unas a otras a sacarlo fuera.

P. Las cinco amigas son muy distintas, pero es fácil de reconocer a alguien en ellas. ¿Ha recogido rasgos de amigas, de su chica o ha ido observando a las mujeres para componer personalidades reales?.

R. Es una mezcla de todo. Tu radar se amplía. He tenido mucha ayuda. El equipo técnico eran prácticamente mujeres. Lo he escrito solo en el confinamiento, pero debía estar muy permeable. Observaba a mi pareja, a sus amigas, escuchaba sus grupos de WhatsApp durante todo el proceso creativo.

P. Es la primera vez que hace una serie, pero ya conocía los códigos del género, ¿cierto?

R. Tengo experiencia en el mundo de las series de televisión porque trabajé en él durante 12 años, pero sí que es cierto que esta es la primera vez que he escrito y dirigido una. He hecho todo y ha sido muy exigente a nivel físico y emocional. Ha sido como rodar más de dos películas seguidas. Me ha dado muchas alas. Cuando tienes un límite, siempre lo puedes alargar el doble. Ha habido momentos en que, como acababa de ser padre, me encontraba en el parque infantil metido con mi hija y pensaba: no voy a poder. Y luego puedes.

P. Tiene unos actores fetiches, que repite en sus películas. Antonio de la Torre, que tiene un papelito delicioso en la serie, y Raúl Arévalo están en sus cuatro películas principales (en Wikipedia incluso hay un cuadro que lo explica). ¿Pueden ser a partir de ahora Itsaso Arana, María Rodríguez Soto, Mónica Miranda, Mariona Terés y Godeliv van Den Brandt sus divas femeninas?

R. Yo ahora mismo las amo a todas. Deseo volver a repetir con ellas. Para mí han pasado a formar parte de mi famila. Además, ellas son tan maravillosas que no me quiero alejar de ellas.

Noticias relacionadas