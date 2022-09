David Cronenberg, de la A a la Z: un diccionario del horror corporal

Entre Maps Of The Stars (2014) y Crímenes del futuro (2022) han pasado ocho años, pero en este tiempo Cronenberg no ha estado inactivo. En 2016 publicó su primera novela, Consumidos (Anagrama), definida por alguien como un “bufé delicioso e inesperado para fans de Burroughs, Ballard y DeLillo”, con muchos de los tics de su cine: el sexo, la violencia, la enfermedad o la tecnología.