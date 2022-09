Las críticas de cine de la semana: 'La vida padre', 'Cadejo blanco', 'La chica y la araña', 'Desierto particular', 'Libélulas'...

El segundo largometraje de Ramon Zürcher, codirigido con su hermano Silvan, transcurre entre dos pequeños apartamentos berlineses a lo largo de dos días, y parte de una premisa argumental aparentemente simple: dos compañeras de piso dejan de serlo. Para desarrollarla, eso sí, el director suizo esquiva convenciones como el desarrollo de personajes, los diálogos explicativos y hasta los mecanismos narrativos más básicos. La película, en cambio, se estructura a partir de anécdotas, recuerdos, impresiones, sueños, miradas fugaces, gestos reprimidos y palabras no dichas, y sabotea el realismo de su planteamiento a través de diálogos e interpretaciones antinaturalistas. Entretanto, Zürcher vuelve a hacer gala de la misma precisión en el manejo del espacio y la misma atención a los detalles que ya demostró en su ópera prima, The Strange Little Cat (2013).

Pese a lo que esa descripción pueda sugerir, La chica y la araña no es un mero ejercicio de experimentación estilística. A través de la sinfonía de imágenes y sonidos que la vehicula, la película transmite abundantes dosis de soledad, deseo y dolor; cada acción y cada interacción entre los personajes, además, están cargadas de una tensión palpable, cuyo origen permanece inexplicado. Y, en su conjunto, ofrece un estudio extrañamente emotivo de la amistad, la rivalidad, la memoria y la marca que dejamos en los demás cuando nos separamos de ellos. - Nando Salvà