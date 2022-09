Jennifer Batten, guitarrista de Michael Jackson: "No lamento en absoluto haber formado parte de su banda"

Nacida en Nueva York en 1957, Batten es una de las pioneras en el mundo de la guitarra.

"Michael Jackson me enseñó dos cosas. La primera, la importancia de los ensayos. Ensayábamos casi todos los días durante dos meses, de manera que, cuando subías al escenario, era todo muy natural porque no había ninguna duda sobre cuál era el siguiente acorde o la siguiente canción. La segunda, la importancia del espectáculo. Todas sus canciones eran magníficas, pero eso era solo el principio. Luego había vídeos, efectos especiales, láseres… todo para conseguir llevar al público a otra dimensión", explica Jennifer Batten, guitarrista estadounidense que se encuentra en España con motivo de la gira This Is Michael, espectáculo que, tras de su paso por Madrid y Gran Canaria, aterrizará en el Auditori Fòrum de Barcelona (jueves 8) y el Trui Teatre de Palma de Mallorca (sábado 10).

Nacida en Nueva York en 1957, Batten es una de las pioneras en el mundo de la guitarra. Si bien reconoce que nunca ha sentido discriminación en su trabajo por ser mujer, también confiesa que, al principio de su carrera, vivió situaciones, cuando menos, peculiares. "En realidad no me di cuenta de que había diferencia en ese tipo de cosas hasta que elegí la carrera que quería estudiar. Cuando acudí a mi primera clase de guitarra en la escuela de música comprobé que era la única mujer en la clase. Sin embargo, cuando estuve en la banda de Michael Jackson era una más del equipo y el resto de músicos no hacía ninguna diferencia conmigo. Lo mismo me sucedió cuando estuve tocando con el grupo de Jeff Beck".

A pesar de tener cuatro discos publicados bajo su propio nombre, haber estado varios años tocando con la banda de Jeff Beck y contar con una amplia experiencia en el campo de la docencia, Jennifer Batten es conocida principalmente por participar, a lo largo de una década, en tres de las giras más exitosas de Michael Jackson: Bad, Dangerous y HIStory.

"Era fan de The Jackson 5. Aunque no tenía ninguno de sus discos, los oía por la radio. Luego, cuando salió Off The Wall, lo escuché millones de veces. Lo mismo me sucedió con Thriller y, de hecho, durante años toqué Beat It en una banda que hacía versiones. Posteriormente hice una prueba para entrar en su banda a la que se presentaron más de 100 guitarristas. Cuando me seleccionaron, estuve un mes tocando con el grupo antes de poder ver a Michael por primera vez. El día antes de mudarnos de un local de ensayo pequeño a uno más grande con el escenario de la gira completo, aparecieron él y Frank DiLeo, su manager. Cuando empezamos a tocar, Michael se puso a bailar, así que comprendimos que todo estaba bien", recuerda Batten, que destaca de Jackson como jefe su extremo respeto hacia todo el mundo: "Valoraba mucho el esfuerzo que hacíamos para conseguir dar el máximo nivel que esperaba de nosotros. Esa actitud hacía que todos los de la banda nos sintiéramos felices".

Entre los artistas que acompañan a Jennifer Batten en This Is Michael está Lenny Jay, cantante y bailarín brasileño que ha protagonizado varios espectáculos de tributo a Michael Jackson, los cuales han sido muy bien valorados por la familia del artista de Indiana. "Comencé a interpretar canciones de Michael Jackson cuando tenía siete años. En 2019, mientras trabajaba en México en otro musical sobre él, coincidí con Latoya. Me sorprendió porque no me esperaba que estuviera en la representación. Se acercó, comenzó a hablar conmigo y me dijo que tenía una muy buena voz, que le recordaba a la de su hermano. Sus palabras me animaron a continuar, a seguir puliendo los detalles, hacer las cosas cada vez mejor e intentar ser tan perfeccionista como Michael Jackson», comenta Lenny Jay, que jamás imaginó que podría estar en un show con Jennifer Batten. "Para mí, participar de estos shows no tiene precio", reconoce.

This Is Michael es lo más parecido a lo que fueron los conciertos del artista. Dos horas de espectáculo en el que suenan temas pertenecientes a los discos Bad, Dangerous, HIStory , así como algunas canciones de That’s It Is y del repertorio de Jackson 5, todo ello presentado con el característico toque Jackson.

"Michael quería que todo el mundo en el escenario estuviera impresionante. Lo peor que le podía suceder es que hubiera alguien vestido como para jugar al golf —recuerda entre risas Jennifer Batten—. Su deseo era que la gente se quedase asombrada y esa fue una de las razones por las que, cuando entré a trabajar en su banda, me cambió el look por completo. Teníamos varios figurines con nuestra indumentaria. Tres modelos de vestuario diferentes para cada uno y en el camerino tenías que vestirse según los dibujos".

Buena parte de la música pop de la segunda mitad del siglo XX fue escrita por bandas de músicos de altísimo nivel como los que acompañaban a Michael Jackson en sus discos y en sus giras. Los MG de Booker T, por ejemplo, fueron responsables de los éxitos del sello Stax, la banda de Earl Van Dyke fue el grupo de apoyo de los artistas de Motown y The Wrecking Crew fueron los que realmente grabaron LP tan revolucionarios como Pet Sounds, These Boots Are Made for Walkin’ o Strangers In The Night. Sin embargo, salvo algunas excepciones, su nombre ha quedado en el anonimato porque la fama se llevaron los artistas para los que trabajaron, algo que, en el caso de Jennifer Batten, no ha sido un problema. "No lamento en absoluto haber formado parte de la banda de Michael Jackson. Al contrario. De hecho, creo que justamente porque he sido parte de su banda, he tenido más reconocimiento como músico del que hubiera podido tener", concluye la guitarrista.

