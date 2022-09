'Balada de los Allahakbarries': la historia de la alineación deportiva más literaria

Este texto forma parte de la colección de miniaturas históricas que Daniel López Valle, el autor de los textos de los populares 'Cuadernos de vacaciones para adultos' de Blackie Books, reúne en el libro 'H.Ex. (Historias Extraordinarias)'. En él presenta una veintena de lo que describe como "proezas olvidadas, pasiones humanas y caprichos históricos que han marcado a la humanidad". Un volumen del que anticipamos esta pieza sobre la más literaria alineación deportiva que probablemente haya existido jamás, y en el más inglés de los juegos

4 Se lee en minutos Daniel López Valle



De cuando Peter Pan, Sherlock Holmes, Baloo y el Hombre Invisible montaron un equipo para jugar al críquet

Una idea de los dioses. Eran atroces jugando al críquet. Tanto que se hicieron llamar Allahakbarries, porque pensaban que "Allāhu akbar" quería decir "Que el cielo nos ayude", pero incluso en eso se equivocaron. No es que les importara mucho. Ni el error en el nombre ni ser tan malos. De hecho, uno de los peores jugadores era el capitán y fundador del club, un escritor escocés que apenas llegaba al metro sesenta y de quien un miembro de su equipo llegó a decir: "Si hubieses conocido a Barrie, que fuese jugador de críquet sería lo último que habrías pensado de él. Era pequeño, frágil y sensible, más bien torpe de movimientos, y no había nada de atlético en su aspecto". O, en palabras de otro compañero: "No es que Barrie no tuviese aptitudes para el críquet, es que no las tenía para ningún deporte".

A James Matthew Barrie, creador de Peter Pan, no le molestaba que su entusiasmo por el críquet —para él, una "idea de los dioses"— excediese con mucho sus capacidades. Era la pasión infantil de un hombre que triunfó escribiendo sobre un niño que no quería dejar de serlo. Solo tenía un problema: jugar con él era jugar con uno menos, así que nadie quería jugar con él. Lo solucionó en 1887, siendo ya un autor de fama, del único modo posible: montando su propio equipo. Con la excusa de enfrentarse contra unos bomberos de un pueblo al sur de Londres que le habían retado (más bien fue al revés), convocados por amor al juego y como celebración de una vida alegre e idílica en la verde campiña inglesa, Barrie reclutó a los jugadores del Allahakbarries Cricket Club de entre sus amigos. El resultado fue una plantilla formada por exploradores, diletantes y artistas y también por escritores como Arthur Conan Doyle, P. G. Wodehouse, G. K. Chesterton, Jerome K. Jerome, Rudyard Kipling, H. G. Wells o A. A. Milne. Es decir, que Peter Pan reunió a Sherlock Holmes, a Jeeves y a Wooster, al Padre Brown, a los tres hombres en una barca (por no mencionar al perro), a Baloo, al Hombre Invisible y hasta a Winnie the Pooh para montar un equipo de críquet. Los más que previsibles resultados no se hicieron esperar.

No fue lo mismo. Jugaron muchos partidos nefastos, pero el primero fue el peor. Ya en el tren, de camino, Barrie se dio cuenta de que el equipo que había reunido era una vergüenza: muchos no sabían coger la pelota, eran incapaces de sujetar el bate y hasta hubo uno que se presentó en pijama. Desconocemos la profundidad de la derrota porque los encargados de llevar el marcador perdieron la cuenta, pero sí sabemos que los Allahakbarries dejaron sin varios dientes a un rival a causa de un lanzamiento muy mal dirigido. Inasequibles al desaliento, tras esta debacle, Barrie y los suyos siguieron jugando varias veces cada verano. Gracias a revolucionarias tácticas introducidas por el capitán, como no calentar antes de los partidos para así ocultar al contrario su lamentable condición física, pero sobre todo gracias a Wodehouse y a Conan Doyle, el único de la literaria tropa con cierta capacidad atlética, los Allahakbarries se las arreglaron para mejorar sus resultados, aunque ganar no tuviese ninguna importancia: "Jugábamos a la antigua usanza —escribió el propio Conan Doyle en Memorias y aventuras—, poco interesados en el partido y mucho en pasarlo bien". Una prueba de ese espíritu es un librito, simplemente titulado Allahakbarries C. C., que Barrie escribió y distribuyó entre sus amigos. Dedicado a su "querida enemiga Mary de Navarro", una actriz retirada que en varios partidos había destacado por su facilidad para humillarlo, el libro es una oda humorística en la que el más mordaz de los halagos se lo reserva el autor para sí mismo: Barrie asegura que lanza la pelota con tan poca fuerza que si se lo piensa mejor aún tiene tiempo de cogerla en pleno vuelo.

Jugaron su último partido en el verano de 1913. Como tantos y tantos, los Allahakbarries murieron con la Primera Guerra Mundial: en 1915 el integrante del equipo George Llewelyn Davies, de veintiún años, uno de los niños que había servido de inspiración para Peter Pan, cayó combatiendo en Flandes de un tiro en la cabeza. El club se disolvió. El desenfado inocente y jovial que abanderaban los Allahakbarries ya no parecía tener sitio en el mundo que emergía de la guerra. Aún jugaron una vez más en 1921 porque Barrie quiso resucitar a su equipo para un último partido, pero de los Allahakbarries solo quedaba el nombre. La plantilla era otra, el ánimo también y únicamente Barrie, que además se quedó fuera del XI inicial en este póstumo encuentro, compareció para representar a los viejos jugadores. No fue lo mismo. Los nuevos ganaron.

'H. Ex. (Historias extraordinarias)' , de Daniel López Valle, se publica el próximo 21 de septiembre. Blackie Books. 216 págs., 21€.

Noticias relacionadas