De The Cure a Serrat: sobredosis de conciertos en otoño 2022

Copiosa cosecha de sonidos robustos, con carteles que ilustran cierta renovación metalera. Ahí estarán, en el Sant Jordi Club, Amon Amarth con Machine Head (6 de octubre) y el Resurrection Fest, con Arch Enemy y Behemoth al frente (9 de octubre), así como Volbeat (10 de noviembre). En Razzmatazz, el pionero del metal industrial de Ministry (13 de noviembre), así como Opeth (23 de noviembre), In Flames con At The Gates (27) y Lamb Of God con Kreator (7 de diciembre).

Un clásico con ancestros góticos, Paradise Lost, acudirá a Apolo (18 de octubre), sala que recibirá el extremismo de Cradle of Filth (21) y a una venerable institución hard rock, Uriah Heep (23). En materia de mitos vivientes, Ian Gillan, cantante de Deep Purple, se presentará en el Palau Olímpic de Badalona (12 de noviembre) arropado por la Orquesta Filarmónica de Praga.