¿Crisis, qué crisis? Las 20 series para no perderse este otoño 2022

17. 'The Idol' (HBO Max, fecha por determinar)

Cocreada por The Weeknd y Sam Levinson, padre de Euphoria, este estilizado drama cuenta la historia de una estrella del pop (Lily-Rose Depp) y el dueño de club/líder de secta (el propio The Weeknd) por el que se deja seducir. Iba a ser dirigida casi enteramente por la gran Amy Seimetz (The Girlfriend Experience), quien finalmente dejó el proyecto después de rodar cuatro episodios ahora desechados.