Los discos más esperados del otoño 2022

Centrará los focos Björk con Fossora, disco marcado por la muerte de su madre, con título en latín que alude al verbo excavar. Ofrece complicidades con el músico experimental neoyorkino Serpentwithfeet y con el dúo indonesio Gabber Modus Operandi. Edición prevista para este otoño, sin fecha precisada.

También en este último tramo del año saldrá Bonfire Of Teenagers, de Morrissey, disco cuyo tema central se inspira en el atentado del Manchester Arena en 2017, y en el que se mofa de la canción de Oasis que aquellos días brindó consuelo a la ciudadanía. “Y los tontos cantan Don’t Look Back In Anger”, dice la letra.

Reaparecerán Suede con Autofiction (16 de septiembre), su "disco punk", en palabras de Brett Anderson, y Pixies con Doggerel (30). Y sin salir de este mes, batería de novedades con Dominique A (Le monde réel), The Afghan Whigs (How Do You Burn?), Death Cab For Cutie (Asphalt Meadows), Editors (EBM), Beth Orton (Weather Alive) y Lambchop (The Bible). Antes, este viernes, Muse destapará Will Of The People, y en octubre, The 1975 publicará Being Funny In A Foreign Language y Arctic Monkeys, The Car (21).