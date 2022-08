'Remember (Walking In The Sand)', de The Shangri-Las: lamento de amor a la luz de las estrellas

El 'girl group' neoyorkino evoca con amargura una declaración de amor sobre la arena, de frustrante desenlace, en este acongojado melodrama pop salido del Brill Building de Manhattan, que fue éxito en agosto de 1964

The Shangri-Las, con Mary Weiss en el centro. / ARCHIVO

2 Se lee en minutos Jordi Bianciotto



Amores de verano, fugaces y proveedores de hondas heridas: a cantarlos desconsoladamente se dedicaron The Shangri-Las en este must del melodrama pop, elegía de una relación extraviada, asociada para siempre a la melodía del paseo nocturno por la playa. Hito primerizo de un girl group que, aun sin hacerse con los laureles de sus majestades The Ronettes y The Supremes, merece un recuerdo por su mezcla de aspereza callejera y ternura un poco tontorrona, de la que supo extraer oro el compositor y productor George Shadow Morton.

Ellas eran chicas duras del barrio de Queens (Nueva York) a las que correspondió defender considerables papelones en los que justificaban a todo cantamañanas que les susurrara al oído un par de palabras afectuosas. En Remember (Walking In The Sand) evocan un romance cuyo punto álgido tuvo lugar en ese beso sobre la arena, relatado como una secuencia de película, tras el cual, entendemos, el galán en cuestión se esfumó y no se supo más de él hasta que le mandó una carta haciéndole saber que estaba con otra. "¿Quién? / Déjame pensar / ¿Qué puedo hacer?", se pregunta Mary Weiss, todavía contrariada, y eso que, como dice la letra, ya habían pasado dos años.

Voz de 15 años

Ella solía poner la voz solista pese a que era la pequeña del grupo, originalmente un cuarteto integrado por dos parejas de hermanas. Hay que hacer notar su juventud: esta Weiss menor tenía solo 15 años cuando, en agosto de 1964, la canción vio la luz trepando hasta el puesto 5º de la lista de éxitos (aunque ese mismo año fue madre de una niña). Remember (Walking In The Sand) es el tema con el que Morton convenció a Jeff Barry (uno de los hit wonders, en tándem con su esposa Ellie Greenwich, de la factoría Brill Building) de que era un compositor de verdad. Dice la historia que compuso la pieza en una noche, sentado en el coche frente a la playa de Long Island.

La conjunción de voces dio a la canción un punto de angustia adolescente muy creíble, en carne viva, casando con una producción frondosa, cercana al muro de sonido de Phil Spector, que incluyó efectos como el chasquido de los dedos y el graznido de las gaviotas. Un Billy Joel quinceañero tocó el piano en la pieza, aunque nunca ha quedado claro si solo en la maqueta o en la grabación final. Y The Shangri-Las sublimaron así la noción de tragedia teen en una composición de poco más de dos minutos, preparando el terreno para otros logros igualmente admirables, como Leader Of The Pack y I Can Never Go Home Anymore.

