10 canciones que alertaron del cambio climático

4 Se lee en minutos Jordi Bianciotto



‘Big yellow taxi’, Joni Mitchell (1970)

La generación ‘flower power’ alzó la voz a favor de la naturaleza, como refleja este airado clásico de la trovadora canadiense. Surgió de una visita a Hawái, cuando, al levantarse por la mañana en el hotel y correr las cortinas, observó complacida las hermosas colinas verdes para horrorizarse acto seguido al echar la vista abajo y contemplar un párking infinito. “Cogieron todos los árboles / los pusieron en un museo de árboles / y cobraron a la gente un dólar y medio por verlos”, canta, sarcástica ella, tras deslizar una reflexión de fondo: “No sabes lo que tienes hasta que ya lo has perdido”.

‘La pollution’, Johnny Hallyday (1970)

El rockero mayor del Hexágono dedicó un disco, ‘Vie’, a posicionarse en materias como el pacifismo y el ecologismo, y una de sus muestras es este tema, muy explícito para la época, que comienza lamentando que conejos y peces están muriendo por la contaminación. “Los colores ya no tienen vivacidad / el sol mismo está apagado / y los hombres, completamente abrumados” porque “las fábricas no dejan de fumar”.

‘Mercy, mercy me (The ecology)’, Marvin Gaye (1971)

En ese álbum fundamental llamado ‘What’s going on’ (1971), el as de Tamla Motown se apartó de los temas románticos para ahondar en cuestiones sociales y políticas, envuelto en sedosas, ensoñadoras, instrumentaciones soul. Destaca este canto a la naturaleza, en el que se pregunta “¿adónde fueron los cielos azules?” y sugiere que “el veneno es el viento que sopla”. Gaye integra en su lenguaje palabras tan poco poéticas como “petróleo”, “mercurio” y “radiación”. Y concluye con nostalgia: “Las cosas ya no son lo que eran”. Era solo el comienzo.

‘Pare’, Joan Manuel Serrat (1973)

Una de las canciones fijas en la actual gira de despedida de Serrat (también en plazas no catalanohablantes de España y las Américas) es esta, donde el muchacho campesino lamenta que el río “ja no és un riu” y que en el bosque “ja no hi ha arbres”, y extrae conclusiones sobre lo que, entiende, es una quiebra de los ciclos naturales: “Si no hi ha pins / no es fan pinyons / ni cucs, ni ocells”. El cantautor ya había proyectado su conciencia medioambiental en ‘Mediterráneo’ (1971), y volvería a ello en otros temas, como ’Plany al mar’ (1984).

‘Blackened’, Metallica (1988)

¿El heavy metal, apologeta de la violencia y la aniquilación? Pues no necesariamente: a menudo canta a los males de la humanidad no para celebrarlos sino para exorcizarlos, como en este tema en el que Metallica advierte de la “muerte de la madre tierra” y de la “caducidad” y la “cancelación” del género humano. Planeta este “lleno de ampollas”, producto de las guerras y el maltrato al medio ambiente. Espíritu ‘heavy’ cargado de buenas intenciones.

‘Earth song’, Michael Jackson (1995)

El Rey del Pop, acusando al ser humano de estar más atento a hacer la guerra que cuidar del lugar en el que vive. Balada en ‘crescendo’, con inflamados coros góspel y cita a Abraham, en la que lanza sentidas preguntas (“¿qué pasa con la salida del sol? / ¿qué pasa con la lluvia?”) y menciona ballenas que lloran y mares arrasados. El vídeo muestra imágenes de paisajes devastados, animales objeto de caza furtiva y escenas bélicas balcánicas.

‘Wake up America’, Miley Cyrus (2008)

La atolondrada exniña Disney se pone seria en este tema de guitarras rockeras en el que se pregunta qué es eso del calentamiento global y deduce que es el momento de actuar, si bien circunscribe la acción a su país: “Despierta, América / Estamos todos juntos en esto / Es nuestra casa, así que cuidémosla”. El tema desliza así un mensaje secundario en la línea de unir a los ciudadanos estadounidenses más allá de su extracción e ideología.

‘Who’s gonna stand up?’, Neil Young (2014)

Como viejo hippy de pro, el trovador canadiense ha dedicado numerosas canciones a cuestiones medioambientales, entre ellas esta que compuso para la Marcha Global por el Clima que tuvo en 2015 en numerosas ciudades del mundo. Ahí se pregunta “quién se va a levantar para salvar la Tierra” y “quién se va a enfrentar a la gran máquina”, con alusiones a los combustibles fósiles, el ‘fracking’ y la construcción de gasoductos.

‘Apocalíptico’, Residente (2017)

Canción enojada, la del cantante-rapero de Calle 13, que suministra una ráfaga de hipótesis catastróficas: “Cuando el clima pierda el control / y se le queme la piel al Sol / Cuando la arena quede sola / y el océano se ahogue con sus propias olas…”, recita el puertorriqueño, que especula incluso con la suspensión de la ley de la gravedad por causa de la acción humana. Incluye una parte cantada en chino por la intérprete Yun Huang, reforzando el mensaje de que estamos ante un problema global.

‘Despite repeated warnings’, Paul McCartney (2018)

El negacionismo del cambio climático y el anuncio de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París motivaron al 'exbeatle’ a escribir este tema, partiendo de la sospecha genérica de que, mientras los icebergs que se derriten estén lejos de uno, la sensación de peligro es remota. Tira así de metáforas marineras al hablar de un capitán que, haciendo caso omiso de las repetidas advertencias, comanda el barco en una dirección equivocada y que “nos dejará cuando suban las temperaturas”.

